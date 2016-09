Stjärnhästar uppges vara dopade

Enligt TT:s källor ska Un Mec d'Heripre ha varit dopat i Elitloppet där hästen kom på tredje plats i finalen.

Det var bloggaren Lennart Persson som under torsdagen först skrev om att hästar hos Fabrice Souloy har lämnat positiva dopningsprov. Souloy förnekade all kännedom om dopningsanklagelserna. Men enligt TT:s källor ska två tjänstemän från Svensk Travsport (ST) och två från Det Norske Travselskap (DNT) ha besökt Souloy på hans gård i Normandie under torsdagskvällen.

Un Mec d'Heripre vann försöket till Elitloppet 29 maj på Solvalla och var sedan trea i finalen bakom Nuncio och Resolve. Den franske hästens dopningsprov ska ha innehållit det förbjudna medlet kobolt som höjer syreupptagningsförmågan.

Två veckor sedan var Un Mec d'Heripre trea i norska storloppet Oslo grand prix. Samma medel upptäcktes på dopningsprovet.

Segraren i Oslo grand prix, svenska stoet Your Highness, lämnade också ett positivt dopningsprov efter loppet på Bjerke-banan. Ytterligare två hästar tränade av Souloy ska ha varit dopade söndagen den 12 juni, enligt TT:s källor.

Fabrice Souloy har haft enorma framgångar i sitt hemland de senaste 15 åren. Men framför allt har han radat upp stora segrar i Norden.

Många svenska ägare har flyttat sina hästar till Souloy i Frankrike de senaste åren. De flesta med gott resultat.

Norges travförbund DNT har på fredagen kallat till presskonferens i Oslo.