Stipe återvänder till musiken

Hans första insats efter comebacken blir att producera electroclashbandet Fischerspooners album "SIR".

– Jag är inte redo att helt gå in i popstjärnestatus igen som 56-åring. Jag vill arbeta i musikbranschen igen, säger han till New York Times.

REM splittrades 2011, efter att ha släppt sitt 15:e album "Collapse into now". Deras framgångsrika karriär sträckte sig över 30 år. De har skrivit in sig i rockhistorien med låtar som "The end of the world as we know it", "Radio free Europe" och "Losing my religion".