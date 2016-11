Sting sålde ut Bataclan inför årsdag

Konserten markerar nyöppnandet av Bataclan, och sker dagen före årsdagen av terrorattentaten i Paris 2015. 130 människor dödades och fler än 350 skadades i en rad IS-attacker på olika håll i staden. De flesta dödsoffren krävdes på just Bataclan, där amerikanska bandet Eagles of Death Metal spelade. Flera av de överlevande till attentatet har bjudits in till konserten på lördag.

Sting tackade ja till att uppträda på Bataclan i september, och meddelar att han skänker alla intäkter till organisationer som hjälper överlevande. Han spelade på Bataclan senast 1979, då han var sångare i gruppen The Police.