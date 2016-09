Stevie Wonder hyllar Prince

Den 13 oktober kommer Wonder att ställa sig på scen i St Paul, Minnesota, tillsammans med bland andra Christina Aguilera, Chaka Khan och John Mayer. Dessutom kommer band som spelat med Prince, som Morris Day and the Time, The New Power Generation och delar av 3rdEyeGirl, att uppträda, skriver The Guardian.

Princes anhöriga ville att konserten skulle hållas på NFL-arenan US Bank Stadium, med kapacitet på över 66 000 besökare. Men arrangören valde den mindre arenan Xcel Energy Center, som tar in 20 000 personer, med förklaringen att föreställningen "måste vara mer intim".