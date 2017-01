Henrik Stenson prisades i Globen

Tony Rickardsson hänger Bragdguldsmedaljen på Henrik Stenson, i bakgrunden SvD:s Anders Lindblad, som är Bragdguldets sekreterare, under Idrottsgalan 2017 i Globen i Stockholm på måndagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

På Idrottsgalan prisades han för segern i British Open.

– Det är gott om härliga minnen, bästa året i karriären, säger han.

Florida-bon Henrik Stenson hann med en kort mellanlandning i Stockholm på väg till årets första tävling som inleds i Abu Dhabi på torsdag.

Han behöver inte lämna huvudstaden tomhänt.

Henrik Stenson tilldelas priset Årets Manlige Idrottare under Idrottsgalan 2017 i Globen i Stockholm på måndagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Att Stenson skulle tilldelas Bragdguldet var klart sedan tidigare och i Globen fick han också ta emot priset som Årets manlige idrottare.

– Det är alltid kul att få uppskattning för prestationerna och framgången som man har haft, säger 40-åringen till TT.

Stenson tog silver när golfen var tillbaka på OS-programmet i Rio och kammade också hem totalsegern på Europatouren. Men det som gör 2016 till ett oförglömligt och historiskt år är segern i British Open på Royal Troon, den efterlängtade första svenska majorsegern någonsin på herrsidan.

När Stenson till slut fick lyfta en majorbuckla – klassiska "The Claret Jug" – var det efter en duell som golfvärlden sent ska glömma. Svensken och amerikanen Phil Mickelson stod i en klass för sig och det avgörande slutvarvet på söndagen var en uppgörelse som hade det mesta. Mickelson spelade fenomenalt, det var bara det att Stenson spelade ännu bättre och vann efter att ha gjort tio birdies under sin runda på 63 slag. Det totala segerresultatet, 20 under par, var dessutom det bästa någonsin i British Open.

TT: Du kunde spela ditt livs golf när det gällde som mest. Hur förklarar du det?

– Vill man någonting extremt mycket, så kan man få det att hända. Jag har alltid trott att det skulle gå vägen att vinna en major och kanske British Open, som har legat varmast om hjärtat, säger Stenson.

– Det gäller att ha en tro på sig själv, men också givetvis att man har spelet på plats vid rätt tillfälle. Sista fem hålen på söndagen var vi totalt inne i "zonen" och så bra mentalt som man kan vara.

Stenson räknar med att ha fyra fem år kvar på toppnivå och är inte mätt efter fjolårets succé.

– Det är en karriär nu som egentligen har innehållit allting, så vi kan inte vinna andra typer av tävlingar. Vi kan bara vinna fler och det är det jag satsar på de sista åren i karriären – att vinna fler majors, säger han.

Det kan bli fler priser för Stenson innan galakvällen är slut. Han är nominerad till Årets prestation och är också en av fem återstående kandidater som slåss om Jerringpriset.