Stenson nära missa cutten

David Lingmerth, 54 på världsrankningen, följde upp fredagens parrunda (71 slag) med att gå ett under par (70) på lördagen och ligger på delad 62:a plats.

Den förmodade cutten dras i nuläget, sent på lördagskvällen svensk tid, precis under Lingmerths totalscore på ett under par. Leder gör amerikanen Kevin Chappell, som på lördagen gick sju under par (64) och totalt ligger elva under.

Världsfyran Henrik Stenson gick tre under par (68) på fredagen men har svajat under lördagen. Bland annat efter en dubbelbogey på hål 1 (Stensons 10:e för dagen). Det står redan klart att Fredrik Jacobson, 118:e i världen, missar cutten.

Tävlingen som spelas på banan TPC Boston, drygt 60 kilometer utanför den amerikanska staden, är en del av det penningstinna PGA-slutspelet, Fedex Cup.