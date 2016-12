Foto: PETER KLAUNZER/TT

Den 68-årige musikern dog på ett sjukhus i Spanien.

Rick Parfitt har varit medlem i Status Quo i nästan 50 år, men hoppade av bandets höstturné efter en hjärtattack i somras, och lämnade i oktober bandet för gott.

Status Quo bildades i London 1962 och har sedan dess sålt cirka 118 miljoner album och haft över 60 låtar på brittiska singellistan, däribland hits som ”Caroline” och ”Rockin’ all over the world”.