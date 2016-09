Staten tjänar miljoner på trängselslarv i Stockholm

15 kronor som växte till 515 kronor. Staten tar in miljoner på förseningsavgifterna. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ett brev betyder så mycket, hette en kampanj för brevskrivande på 60-talet. Det kan nog Ulf Sverkert hålla med om. I fredags lade postdistributören Bring beslutet om trängselskatt för juni månad i hans låda, nästan två månader för sent. 15 kronor. Så mycket skulle han betala. Men så tillkommer förseningsavgiften på 500 kronor.

– Beslutet togs av Transportstyrelsen den 12 juli. Pengarna skulle ha varit inne på Transportstyrelsens konto den sista augusti. Men brevet med beslutet kom alltså i fredags. Nu får jag betala 500 kronor extra, alltså totalt 515 kronor, säger han.

Visst, han vet att det blir förseningsavgift om man inte betalar, och att man själv är skyldig att se till att betala trängselskatten oavsett om fakturan har kommit eller inte.

– Det känns sådär. Hade det varit jag själv som slarvat så hade jag väl inte sagt något, men nu är det Bring som inte delat ut brevet.

Han har kontaktat både Bring och Transportstyrelsen, men fått veta att det inte är mycket att göra åt saken. Han måste betala, men kan överklaga.

– Bring sa att de kanske kunde prata med den som kört ut posten, men att jag måste klaga till Transportstyrelsen. På Transportstyrelsen sa de att det är Skatteverket som omprövar beslut, och att jag kunde överklaga dit. Men då måste jag ta fram all utredning själv, säger Ulf Sverkert.

Fast så är det inte alls, förklarar Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen. När de får klagomål på postgången så utreder de varje ärende noga och kontaktar också postleverantören, och då ärenden överklagas så begär Skatteverket in deras utredning.

– Vi kan kolla exakt när vi producerat beslutet. Vi får flera frågor om detta varje dag, säger Jonas Maran.

Hur ofta förseningen beror på att breven inte levererats i tid kan han dock inte säga. Frågan är om Transportstyrelsen, som anlitar Bring och Postnord, vet vad de får de får för pengarna de lägger på att skicka ut breven.

– Vi har avstämningsmöten regelbundet med våra postleverantörer Postnord och Bring och för diskussioner om tjänsten, säger Jonas Maran.

På Bring påstår informationschefen Adam Leth att det är ovanligt att brev inte levereras i tid.

– Men varje gång är det ett misslyckande, säger han.

När någon drabbas av merkostnader på grund av att de gjort fel så utreder de varje händelse noga, försäkrar han. Och den som fått kostnader på grund av deras försummelse kan få ersättning, lovar Adam Leth.

Men staten får in bra hacka på slarv och misstag med trängselskatten. Under 2015 fick staten 102 miljoner kronor bara i förseningsavgifter i Stockholm för svenska bilar. Drygt 200 000 personer fick betala förseningsavgiften förra året. Hittills i år har staten fått in mellan 10 och 13 miljoner i månaden till och med maj.

Jonas Maran håller med om att 500 kronor är en saftig påminnelseavgift, och att det kan bli absurt om grundbeloppet är några futtiga kronor. Men regler är regler, och storleken på förseningsavgiften är fäst i lag. Rent formellt så är tilläggsavgiften på 500 kronor ett juridiskt beslut i sig, och det är inget som Transportstyrelsen kan rucka på bara för att postleverantören inte levererar brevet, förklarar han. Det är nämligen var och ens skyldighet att själv hålla reda på hur mycket skatt man ska betala, och när den ska vara inne.

– Men vi vill föra ut budskapet att man kan få e-faktura hos oss, då slipper man vara beroende av postgången, säger Jonas Maran.