Staten begår kulturellt självmord

Världskulturmuseerna har fantastiska lokaler, anpassade för sina ändamål. Etnografiska museet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg har båda specialbyggda hus, utformade för att presentera museernas samlingar på bästa sätt. Medelhavsmuseet och Östasiatiska museets byggnader är kulturmiljöer som till ansenliga kostnader och en hel del snille byggts om för sina ändamål. De investeringarna är bortkastade om hyreskostnaderna driver bort museerna från sina attraktiva innerstadslägen. Det är de höga hyreskostnaderna, som undergrävt museerna ekonomi.

Museerna måste alltså spara. Men vad är besparingen med att låta departement och myndigheter flytta in i Medelhavsmuseets och Östasiatiska museets lokaler? Hyran/kostnaden för staten/skattebetalarna blir ju exakt densamma. Det enda som skett är att allmänheten förlorat två fantastiska kulturinstitutioner, lättillgängliga och berikande för staden och i stället får två bunkrar med säkerhetsvakter och kodlås. Varför kalla det besparing? Det är ju inte det.

När staten leker fastighetsmogul och kräver ”marknadshyror” för sina egna lokaler ägnar man sig i själva verket åt kapitalförstöring och kulturellt självmord. Museernas pengar ska förstås användas för verksamheten och inte till att betala hyror. Världskulturmuseerna förvaltar kulturarv från hela världen som Sverige åtagit sig att hålla forskningsbara och att visa. Det sker inte längre, eftersom museerna år efter år reducerat sin vetenskapliga personal, konservatorer och museitekniker. För några år sedan arbetade fyra områdesintendenter vid Etnografiska museet (för Afrika, Amerika, Asien, Sydostasien). Ytterligare ett antal år tidigare fanns också fackkunniga för Kina, Oceanien och Tibet. I dag finns en intendent med antropologisk kompetens vid museet. Kompetens fanns inom museet att berätta om föremålen och världen liksom att vårda samlingarna. Nu raseras detta genom att de pengar Riksdagen anslår till museets verksamhet till stor del tas tillbaka av staten via Fastighetsverkets hyror.

Riksdagens kulturutskott måste ta itu med denna idioti!

Ledningen för Världskulturmuseerna säger att man kan klara sig utan fackkompetens i museerna och hyra in sådan inför utställningar. Det är helt enkelt inte sant. Det har sagts tidigare och det är en besparing som inte fungerar. Museerna måste ha en egen kompetens för att inhyrda forskare ska kunna arbeta effektivt med museernas samlingar. Och hur ska man kunna fortsätta att bygga relevanta samlingar om vår värld utan fackkompetens i museerna? Det är heller inte så att kompententa forskare finns på lager att plocka fram just när museerna anser sig behöva dem. Dessa är ganska få i landet och i allmänhet uppbundna av undervisning och forskning och kan inte ställa upp just när Världskulturmuseerna behöver dem.

Men kan man då inte be forskare från samlingarnas ursprungsländer att presentera föremålen från sina hemländer? Det sker och har många fördelar (och några nackdelar) men förutsätter att museerna har egen personal som kan orientera besökande forskare i samlingarna liksom att översätta och kontextualisera den svenska dokumentationen. Och hur ska museerna kunna ha en aktiv dialog med forskare och museer i samlingarnas ursprungsländer om det inte finns fackintendenter vid världskulturmuseerna?

Det finns helt enkelt ingen genväg till att klokt använda och presentera museernas samlingar. Museerna måste få använda sina anslag till verksamheten och inte till att betala låtsashyror till staten. Det är dags för Riksdagens kulturutskott att ordna en hearing om museernas ekonomi.

Elisabet Lind

F d intendent (Sydostasien) vid Etnografiska museet

Håkan Wahlquist

F d intendent (Asien) vid Etnografiska museet

Wilhelm Östberg

F d intendent (Afrika) vid Etnografiska museet