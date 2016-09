Start för talmaraton i FN-skrapan

Foto: Kevin Hagen/AP

Generalförsamlingsdebatten under FN:s högnivåvecka har lockat ledare från hela världen till ett New York präglat av oro och förstärkt bevakning efter helgens explosioner. Den sker mot bakgrund av den brutna bräckliga vapenvilan i Syrien och en flyktingkris som beskrivs som den värsta sedan andra världskriget.

Förväntningarna är höga på vad Turkiets Erdogan har att säga – både om flyktingsituationen och om sommarens kuppförsök i hemlandet. Många vill också lyssna till Kanadas premiärminister Justin Trudeau, som gör premiär under FN-veckan, samt Teresa May som tar till orda i ljuset av att britterna i somras röstade ja till att lämna EU. Men mest fokus ligger kanske på FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons och Barack Obamas anföranden. Båda avgår i vinter och håller därför sina sista framträdanden under en FN-vecka.

– Han kommer att argumentera för vikten av att alla länder är internationellt engagerade, att de inte drar sig tillbaka, säger USA:s FN-ambassadör Samantha Power om Obamas tal till nyhetsbyrån AFP.

Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström som preliminärt håller det blågula talet på fredag.

– Jag kommer att prata om de riktigt stora frågorna vi har framför oss, om att vi måste göra mer när det gäller fredsbyggande och konfliktbyggande, säger Wallström till TT.

Dessutom planerar hon att ta upp "det som är en instinkt från vår sida, nämligen att fråga var är kvinnorna".

– Och hur kan vi driva frågan om de nya säkerhetshoten, till exempel klimatet? Nu kalvar stora istäcken i också i Antarktis, situationen är riktigt illa.

Vem som representerar medlemsländerna i talarstolen varierar stort i år. Både Rysslands president Vladimir Putin, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Kinas president Xi Jinping har tackat nej. Preliminärt kommer debatten att pågå fram till måndag lunch, från klockan nio på morgonen till nio på kvällen.