Med 3,3 miljoner tittare totalt är det tv-bolagets mest sedda premiär sedan kriminalserien "True detective" visades för första gången 2014, skriver Variety.

Men "Westworld", med bland andra Ed Harris, Evan Rachel Wood och Anthony Hopkins i huvudrollerna, har en bit kvar till HBO:s största publiksuccé "Game of thrones". Fantasyserien sågs av i snitt 23,3 miljoner tittare per avsnitt under den gångna säsongen.

I Sverige visas "Westworld" på HBO Nordic.