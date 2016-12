Foto: Paul Sakuma/AP

Efter att ha avslutat ännu ett rekordkvartal presenterar bolaget under onsdagen sin nya strategi för de kommande fem åren för att öka omsättningen ytterligare. Butiksöppningarna ska generera en ökad försäljning med 10 procent och få vinsten per aktie att stiga mellan 15–20 procent per år, enligt av ett pressmeddelande från det amerikanska bolaget.

Strategin ska genomföras under ledning av Kevin Johnson som tog över vd-rollen i kedjan under förra veckan.