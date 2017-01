"Star wars" får titel och ordvits

Chris Miller och Phil Lord regisserar nya "Star wars"-filmen. Arkivbild. Foto: Scott Roth/AP/TT

Filmen ska skildra Harrison Fords gamla rollfigur, här spelad av Alden Ehrenreich, i unga år, och får premiär nästa år.

Som bildtext skriver Miller "Han first shot (Han, första tagningen)", vilket är en ordvits och en flört med filmseriens mer hårdnackade fans. I en scen i gamla "Stjärnornas krig" skjuter Han Solo kallblodigt ner en prisjägare i en bar, men vid en digital bearbetning under 90-talet ändrade skaparen George Lucas scenen till att motståndaren avfyrar det första skottet. "Han shot first (Han sköt först)", blev då ett slagord bland upprörda fans.