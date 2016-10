Theresa May har kallat brexit en lågmäld revolution, men den retorik som användes av henne och hennes ministrar under de konservativas partikongress var allt annat än lågmäld. Kongressen var ett stridsrop mot EU och mot invandring.

Under avslutningstalet visade Storbritanniens nya premiärminister att hon är en stålkvinna som sätter patriotism före ekonomin.

Theresa May kallar brexit en lågmäld revolution, men nu står klart att stora förändringar väntar. Kraftigt minskad invandring är viktigare än att ha tillgång till EU:s inre marknad, för May. Foto: Ben Birchall / AP

LONDON ”Storbritannien måste blicka vidare från Europa och mot resten av världen”. Det sade premiärminister Theresa May i sitt första tal under de konservativas partikongress i den mångkulturella storstaden Birmingham.

Det här var en kongress som skulle ena de konservativa och samtidigt visa att Storbritannien efter brexit fortfarande är en global världsmakt att räkna med.

Men när kongressen avslutades på onsdagen stod det klart att de konservativa vill ha ett hårt brexit och att ett slut för den fria rörligheten är viktigare för dem än att fortsätta höra till EU:s inre marknaden.

Pundet föll till sin lägsta nivå mot dollarn på 31 år och många britterna undrar om den nya premiärministern bryr sig. Under partikongressen blev det klart att ekonomin inte längre kommer först. Det är immigrationshökarna som tagit makten.

Inrikesminister Amber Rudd föreslog under kongressen att brittiska företag måste publicera listor på sina utländska anställda. Den nya regeringen vill också göra det svårare för utländska studerande att få visum.

Det fick politiska tyckare att fråga sig om Ukip:s nya partiledare Diane James avgått därför att de konservativa stulit det euroskeptiska partiets valspråk. James, som valdes att efterträda Nigel Farage i september avgick efter bara 18 dagar på partiledarposten.

Somliga analytiker från både höger och vänster har reagerat på de invandrarfientliga tongångarna under partikongressen med chock. Men Storbritanniens premiärminister har alltid gått hårt åt invandrare.

Som inrikesminister införde Theresa May striktare regler för invandring och uppehållstillstånd. Det ledde ledde till deportationer och trakasserier av utländska studerande, vilket fick människorättsorganisationer att ryta till. De britter som tjänar under 203 000 kronor per år har inte längre rätt att hämta sin utländska partner till Storbritannien.

Mays mål har alltid varit att lyckas med det som majoriteten av brittiska immigrationsexperter anser är omöjligt, det vill säga att släppa in färre än 100 000 invandrare i Storbritannien per år. I fjol flyttade 323 000 till Storbritannien.

Tony Blairs förra presschef Alastair Campbell har anklagat sin tidigare chef för de invandringsfientliga tongångarna i Storbritannien. Under sina år vid makten struntade Labour i de väljare som börjat se invandringen som en viktig fråga. I stället fyllde Ukip tomrummet.

Enligt den konservativa före detta utbildningsministern Nicky Morgan kan de invandringsfientliga tongångarna skapa en brittisk motsvarighet till Donald Trump. Morgan, som nu driver en pro-EU grupp inom det konservativa partiet, varnade före partikongressen att partiet är på väg bort från centern och mot en mer intolerant och trångsynt politik.

Men under partikongressen visade May att de konservativa söker sig vänsterut då det gäller ekonomin.

Den förra finansministern George Osbornes tuffa nedskärningar ska stoppas. Nu är det investeringar, statsfinansierade bostadsprogram och hårdare straff för skattesmitare som ska prioriteras. En del politiska tyckare ser det som ännu ett tecken på att den internationella finansmarknaden sjunkit i rang i Theresa Mays Storbritannien.

Den ”lågmälda revolutionen” har blivit en annalkande storm. Storbritanniens regering förbereder sig på att stänga fönster och dörrar mot omvärlden. Landets drygt tre miljoner EU-migranter har ännu ingen aning om vad det betyder för dem.