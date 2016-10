SSU-profil bränner sparpengar för Clintons skull

En av tusentals frivilliga som kampanjar för Hillary Clinton just nu är SSU:s kommunikationschef Sofia Brändström. Hon bränner just nu sina sparpengar i New York och Kalifornien på att knacka dörr och ringa väljare – erfarenheter hon hoppas få användning av i nästa riksdagsval.

– Man har ett enormt väloljat maskineri för att engagera volontärer här, säger hon till SvD.