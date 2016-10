Doctor Strange

Betyg: 5 av 6

Som film nummer 14 i Marvels pågående serie, eller det andra kapitlet i den tredje fasen av Marvels cinematic universe, är ”Doctor Strange” ett starkt bevis på seriejättens styrka jämfört med huvudkonkurrenten DC (även om vissa av oss fortfarande håller ”Batman v Superman” som en riktigt lyckad superhjältefilmatisering). Jämfört med sommarens ”Suicide squad” – en tungrodd, glädjelös, gråsvart pöl till film – präglas ”Doctor Strange” av visuell inovation, flyhänt regi och förstklassiga skådespelare. I häpnadsväckande scener böjer regissören Scott Derrickson, bokstavligen, filmrummet med tydlig inspiration från Christopher Nolans ”Inception”; storstäder som London och New York ställs på tvären, gatornas rutnät växlar från vågrätt till lodrätt, byter skepnad i intrikata mönster.

”Doctor Strange” är ett lekfullt, fantasispäckat äventyr.

”Doctor Strange” har träffande beskrivits som den perfekta Marvel-filmen för dem som inte gillar Marvel-filmer. Vi slipper tröttsamt teknik-kramande och uttjatad förstörelseporr. Däremot tvingas vi kämpa oss igenom ännu en skapelseberättelse. Möt den arrogante, stenrike kirurgen Stephen Strange som efter en bilkrock, som endast går att skylla på hans egen lättja, förlorar förmågan att operera, och därmed viljan att leva. Men så leds den rationella Strange in i mysticismen och upptäcker helt nya världar. Trots att det sedan länge uppstått en akut mättnad för alla dessa snarlika historier om män och deras väg från stukad till hjälte är det denna gång förmodligen nödvändigt att påminna om bakgrunden – i Sverige publicerades Doctor Strange, som startade som seriefigur i USA i juli 1963, enbart i ett fåtal nummer av serietidning Conan 1973–1974.

”Doctor Strange” är ett lekfullt, fantasispäckat äventyr, som likt sina syskonfilmer i Marvel-universumet tenderar att dra åt rent trams men som i slutändan lyckas balansera upp detta tack vare starka skådespelarinsatser: från Benedict Cumberbatchs doktor som går från cyniker till troende, via, dessvärre underutnyttjade, Rachel McAdams, Mads Mikkelsens skurk och Chiwetel Ejiofor, till Tilda Swinton som gurun The ancient one. Den sistnämnda rollsättningen har väckt starka känslor: i serietidningarna är The ancient one en man från Tibet, i filmen alltså en vit kvinna. Kritiken mot Hollywood, som anklagas för whitewashing, har varit hård. Swinton säger själv att hon står bakom alla dem som vill se världens mångfald bättre representerad. Oaktat den märkliga rollsättningen: Swinton är strålande.

Tröttsam nog gömmer det sig i detta sprudlande äventyr sedelärande historier om att värdesätta det som är viktigt i livet (tron på människor, inte pengar) och andligt uppvaknande. Efter halva speltiden riskerar ”Doctor Strange” att tyngas alltför mycket av det flummigt trippiga och mytiska anslaget när Strange ska lära sig om astralkroppar och att bejaka sina outnyttjade magiska krafter. Det borde inte fungera så bra som det gör eftersom estetiken egentligen borde vara outhärdlig och självutnämnda illusionister är världens mest irriterande släkte, men ”Doctor Strange” lyckas med tricket – att vara en underhållande färgklick i den jämntjocka geggan av serietidningsfilmatiseringar.