Bruce Springsteen och president Obama i november då The Boss fick the Presidential medal of freedom. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Konserten ägde rum i östra rummet, samma rum där Springsteen tog emot presidentens frihetsmedalj för två månader sedan.

Den 15 låtar långa spelningen innehöll bland annat "Born in the USA", som Springsteen förklarade är en protestsång som misstolkats många gånger. Han spelade också den optimistiska "Land of hope and dreams" samt dedikerade "Tougher than the rest" särskilt till Barack och Michelle Obama.