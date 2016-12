Springsteens Chevrolet under klubban

Bilen säljs tillsammans med registreringsbevis och ett försäkringsdokument utfärdat i Springsteens namn.

När Springsteen släppte skivan "Born to run" 1975 beskrevs den av en kritiker som "en Cheva årsmodell 57 som går på nedsmälta Crystals-skivor". Sedan dess har bilen med dubbla förgasare och eldsflammor på motorhuven fått en egen utställning på rockens Hall of fame, uppmärksammats av Time och Newsweek och även blivit föremål för en egen bok. "The boss" har beskrivit bilen som en "kraftfull symbol".