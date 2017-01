Spotify vill värva Barack Obama

Wale featuring Sam Dew: "LoveHate thing"

Leon Bridges: "Smooth sailing"

Courtney Barnett: "Elevator operator"

Edward Shape and the magnetic zeros: "Home"

Sara Bareilles: "Many the miles"

Janelle Monáe featuring Big boi: "Tightrope"

Jidenna: "Classic man"

Manu Chao: "Me gustas tu"

Common: "Forever begins"

Aloe Blacc: "The man"

Nas & Damian "Jr. Gong" Marley: "As we enter"

Nina Simone: "Sinnerman"

Aretha Franklin: "Rock steady"

The Beach Boys: "Good vibrations"

Gary Clark Jr: "Don't owe you a thang"

Gin Wigmore: "Man like that"

Charles Mingus: "II B.S. (Edit)