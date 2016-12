En pågående medieföljetong är norska skidstjärnan Therese Johaugs användning av ett läppskydd som innehåller en dopningsklassad substans. Att idrottsstjärnor misstänks för att dopa sig är inget vi höjer på ögonbrynen åt längre, andra drabbade sporter är friidrott och cykel. Lagsporter är mindre utsatta, men fotbollen har sitt eget gissel: huliganismen.

Om vi tittar i backspegeln ser bilden annorlunda ut. Idrotten betraktades på 60- och 70-talen som en genomsund företeelse, en folkrörelse där barn och ungdomar skulle fostras och vars toppidrottare stolta skulle representera nationen

För att jämföra med en annan folklig företeelse så var den allmänna synen på rock- och popmusiken långt ifrån lika positiv. Beatles och Rolling Stones må under första delen av 60- talet ha provocerat många, men det var några år senare som rockmusiken nådde sin lägsta nivå på samhällsstegen. Integrerat med flower power-vågen var det flitiga droganvändandet som fick katastrofala mänskliga följder. En negativ kulmen nåddes 1971, då stjärnorna Janis Joplin, Jim Morrison och Jimi Hendrix alla avled i sviterna av drogmissbruk.

Annons X

Två år tidigare hade den beryktade rockfestivalen i Altamont i Kalifornien ägt rum, där Rolling Stones management tagit det ödesdigra beslutet att låta Hells Angels sköta säkerheten, vilket slutade med att fyra festivalbesökare avled. Att gå på rockfestivaler var uppenbarligen farligt, att gå på idrottsevenemang var det definitivt inte.

Men på 80-talet bytte rocken och sporten successivt positioner. Den forne punkaren Bob Geldof tog 1984 initiativ till den irländsk-brittiska supergruppen Band Aid som spelade in låten ”Do they know it’s Christmas?” för att samla in pengar till de svältande i Etiopien. På andra sidan Atlanten gjorde den nordamerikanska artisteliten motsvarande året därpå. Rock- och popmusiken framstod nu i nytt ljus.

För idrotten gick det i stället utför. Syndafallet skedde 1988 i OS i Seoul, där sprintern Ben Johnson vann den prestigefyllda kampen mot Carl Lewis i 100-metetsfinalen och satte ett nytt fantastiskt världsrekord på 9,79. Men Johnson fastnade i dopningskontrollen och avslöjades som en simpel fuskare. Dopningen var dessutom farlig fysiskt för honom – på samma sätt som droger äventyrat rockmusikers hälsa.

Under decenniet blev huliganattacker vid fotbollsmatcher ett samhällsproblem medan rockfestivalerna utvecklades till fredliga evenemang. Så har det fortsatt. Numera är Sweden Rock trivsam familjeunderhållning och Way Out West serverar veganmat, medan fotbollen har fortsatta problem med läktarbråk, bengaler och fysiska påhopp på domarna.

Även sett ur en annan synvinkel har rocken och sporten bytt plats. Om David Bowie och Debbie Harry var superstjärnor på 70-talet, heter motsvarigheterna så här 40 år senare Cristiano Ronaldo och Serena Williams.

Vart det i längden leder rocken respektive sporten är en fråga att fundera på.