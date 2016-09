Lewis film "Blood feast" från 1963 anses vara den första splatterfilmen. Under sin karriär regisserade han ett 30-tal filmer, som "Two thousand maniacs", "Color me blood red", "A taste of blood", "The wizard of gore" och "The gore gore girls".

Splatterfilmer lägger tonvikten på överdrivet grafiska och blodiga våldseffekter. Ett exempel på en svensk splatterfilm är Anders Jacobssons "Evil Ed" från 1997 som fick stöd av Svenska Filminstitutet.