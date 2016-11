När underrättelseverksamheten åter är i tillväxt är det – precis som under kalla kriget – Wien som tycks ha etablerat sig som spionernas huvudstad. Österrikes diplomatiska öppenhet, parat med en tillåtande lagstiftning, har gjort Wien till underrättelsevärldens Bryssel.

Bakom FN-byggnaden i Wien tronar IZD Tower, enligt uppgift NSA:s nya hem i Österrike. Foto: IBL

Förra våren renoverades ett av Wiens nyare höghus. Det handlade om de översta våningarna på IZD Tower, som ligger invid FN-centret. Men renoveringen handlade inte om nya mattor och toaletter utan om nya ledningar i golven. De 4 000 kvadratmeter stora lokalerna sägs bland annat hysa den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Idag beräknas 7 000–8 000 underrättelseagenter vara verksamma i Wien, som återupptagit sin roll från kalla kriget som världens spionagehuvudstag.

”Österrikes attraktivitet som operationsområde för utländska underrättelsetjänster är som under föregående år oförändrat hög. Det visar sig redan i det faktum att det inte har kunnat fastställas någon minskning av antalet underrättelseofficerare som är stationerade på diplomatiska representationer”, skrev landets kontraspionagemyndighet Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus­bekämpfung i sin årsrapport i fjol. Under kalla ­kriget var Wien i sanning världsspionagets centralort. Inte bara låg då som nu ett stort antal internationella organ där, däribland FN, oljeorganisationen Opec, atomenergimyndigheten IAEA, OECD och OSCE. Dessutom låg Wien under kalla kriget mycket lägligt till mittemellan Nato och Warszawa-pakten, och landets styrande och tjänstemän låtsades medvetet inte om diverse länders spionageverksamhet. Som Karl Blecha, inrikesminister 1983–89, sägs ha förklarat: ”Kom hit allihopa, det gör ju inget. Tumla omkring med varandra, utbyt idéer!” Östtysklands civila utrikesspionage, HVA, hade till och med en präst på plats.

Wiens internationella roll och de styrandes toleranta syn på utländskt spionage består. 250 spionagefall upptäckte Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mellan 1999 och 2009, enligt myndighetens årsrapport 2010. Det verkliga antalet är förmodligen mycket större, för i enlighet med Blechas inställning jagar Österrike inte sådana agenter som bara spionerar på varandra. Redan 1956 förklarade landets högsta domstol att endast spionage riktat mot Österrike är straffbart.

I den nyutkomna boken ”Im Fadenkreuz der ­Spione: Wie Agenten Österreich unterwandern” (Verlag Kremayr & Scheriau) beskriver den öster­rikiske journalisten Florian Horcicka dagsläget: underrättelsetjänster från USA, Storbritannien och alla andra större västländer är aktiva i landet, liksom agenter från det forna östblocket, till exempel länderna på Balkan och Centralasien. Därutöver tillkommer förstås Kina och Ryssland, som enligt österrikiska medier 2010 hade 145 diplomater som i själva verket var spioner. Nordkoreas Golden Star Bank i Wien höll så uppenbart på med underrättelseverksamhet att Österrikes inrikesministerium öppet tog upp problemet, varpå banken stängde år 2004. Horcicka hänvisar till spionageexperten Siegfried Beer vid universitetet i Graz, som uppskattar att hälften av de anställda på USA:s ambassad är sysselsatta med att hålla koll på andra länders agenter. Horcicka rapporterar dessutom att Österrike är det land i Europa som har flest kontantkortsmobiler: i genomsnitt två per invånare. Mobiler som inte går att spåra till en ägare är ett oumbärligt redskap i underrättelsevärlden.

Tyvärr är Horcickas bok ett hastverk. Han går igenom information om spionageaktiviteter och har uppenbarligen talat med källor, men deras bidrag är korta och boken ger bara ytlig information om hur underrättelseverksamheten verkligen fungerar. Den enda källan i boken som bjuder på djupare insikter är inte en underrättelseagent utan en vapenhandlare.

Horcicka beskriver en italiensk restaurang där agenter gärna träffas och där ”alla verkar känna alla” – inklusive deras arbetsgivare. Om någon ny person infinner sig, skriver han, stöter gästerna till varandra med armbågen och berättar vilken underrättelsetjänst den nya gästen jobbar för. Jag fick tillfälle att fråga den före detta kontraspionagechefen i ett av Europas stora länder om det verkligen går till så. Nej, sade han, ”det låter som en dålig spionroman”.

Tursamt nog finns det andra aktuella böcker att tillgå om detta explosiva ämne, till exempel Emil Bobis ”Die Schattenstadt: Was 7000 Agenten über Wien aussagen” (Ecowin). Bobi rapporterar bland annat att varannan diplomat i Wien har kontakt med underrättelsetjänster. Dessutom avslöjar han att Wiens flygplats Schwechat är världens ledande flygplats när det gäller spionutväxling. Det var just på Schwechat som den amatörmässiga Anna Chapman och hennes nio ryska medspioner som häktats i USA för sex år sedan utväxlades mot fyra agenter som spionerat på Ryssland för USA:s räkning.

Det moderna spioneriets epicentrum: Wiens internationella storflygplats i Schwechat. Foto: IBL

Emil Bobi menar att det är just på Schwechat som den största delen av spionaget äger rum. Agenter och underrättelseofficerare träffas i transitområdet, dit man har tillträde med diplomatpass. Transitområdet har också fördelen att de inte kräver att resenären går genom passkontrollen, varför besöket i Österrike inte dokumenteras. ”Om Schwechat sprängdes i luften skulle världens underrättelsetjänster stå vid ruinens brant”, konstaterade Bobi i en tv-intervju häromåret.

Verksamheten känner Bobi till genom flygplatspolisens legendariske polischef Alfred ”Django” Rupf, en jovial herre som gick i pension för åtta år och fortfarande är känd och avundad för sina kontakter med de otaliga spioner infinner sig i transitområdet. ”När det kom ett plan från Moskva satt alla de västliga underrättelsetjänsterna och tittade och fotograferade dem som kom”, berättar han för Bobi. Så populärt är Schwechat bland underrättelsetjänster att agenter och officerare helst inte träffas ansikte mot ansikte. Ett vanligt tillvägagångssätt lär vara att agenten och officeren (eller dennes kurir) bestämmer träff på en av flygplatsens toaletter. Agenten har sin information i en metallask, som han släpper ner i toaletten och sedan spolar. Officeren står vid pissoaren närmast toalettbåset. Så snart agenten lämnat båset går officeren in och fiskar upp asken, som är för tung för att spolas ned. Det hände att Rupf lyckades tränga sig före och fiskade upp en sådan ask; ”men det var saker som över huvud taget inte berörde Österrike”, berättar han för Bobi.

Att Wien är en sådan spionagecentral hänger i huvudsak ihop med stadens många internationella organ och det faktum att det på grund av österrikarnas laissez faire-attityd är lätt att spionera på andra länders underrättelsetjänster där. Dessutom var det helt enkelt praktiskt för alla de underrättelse­tjänster som redan var på plats i Wien vid kalla krigets slut att fortsätta spionera på varandra där.

Dessutom är Österrike neutralt. Det tillhör inte Nato, och dess politiker har i årtionden skickligt vårdat vänskapliga band med många slags länder. Elaka tungor skulle hävda att österrikiska ledare saknar principer, men resultatet är att personer som skulle bli portförbjudna i andra länder får tillträde i Österrike. Så var det med Evo Morales, Bolivias president, som 2013 skulle flyga tillbaka till

La Paz från Moskva. Edward Snowden befann sig då i den ryska huvudstaden, och Morales hade sagt att han kunde tänka sig att ta med honom på planet. Därpå förbjöd Spanien, Frankrike och Italien planet att flyga i deras luftrum. Österrike, däremot, tillät inte bara planet att landa i Wien för att fylla på bränsle: president Heinz Fischer begav sig dess­utom till planet och samtalade hjärtligt med Morales.

Varför låter man alla dessa agenter tumla runt och utbyta idéer? För ett mellanstort land som Österrike är det geopolitiskt fördelaktigt att hålla sig väl med alla sidor i världs­politiken. Dessutom menar Bobi att statusen som spionagehögborg ger Österrike både betydelse och säkerhet.

Tack vare Österrikes vänskapliga inställning till Ryssland, utmärkta internationella skolor och ­förmånliga medborgarskapslagar väljer ryska ­oligarker ofta att bosätta sig där. Förra året deltog jag i en närmast surrealistisk konferens i Wien. Den var organiserad och betalad av Dmitri Firtash, en oligark från Ukraina som står den ryskvänlige förre presidenten Janukovytj nära och som för två år sedan greps av FBI för misstänkta mutor på 18,5 miljoner till tjänstemän i Indien. Österrike vägrade dock att utlämna Firtash, som sedan dess verkar ha funnit en ytterligare kallelse: att rädda Ukrainas ekonomi. På konferensen presenterade han The Agency for the Modernisation of Ukraine, ett slags skuggregering bestående av internationella före detta toppolitiker. Bland dem återfanns Bernard Kouchner, före detta fransk utrikesminister samt grundaren av Läkare utan gränser, Tysklands förre finansminister Peer Steinbrück, med ansvar för ­finansfrågor, Storbritanniens förre EU-handels­kommissionär Peter Mandelson med handelsportföljen och den franske filosofen Bernard-Henry Levy med utbildningsportföljen. På konferensen förklarade Firtash och hans skuggregering hur de ville hjälpa Ukraina att komma på benen igen. Det är klart att underrättelsetjänster är intresserade av oligarker med sådana storslagna planer och förbindelser.

Om andra länder har spioner i en huvudstad måste andra länder förstås hålla koll på dem. Lite cyniskt skulle man kunna kalla Wien för under­rättelsevärldens Bryssel. Men att samlas och agera i en relativt liten huvudstad är naturligtvis också ett effektivt sätt att genomföra sitt uppdrag på.

Och IZD Tower? På de översta våningarna i höghuset, som blev färdigt för 15 år sedan, har USA sin representation – ambassad – hos internationella myndigheter i Österrike. Österrikiska medier rapporterar att NSA har en avlyssningsanläggning på taket.