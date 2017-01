Sparmiss har kostat svenskarna 107 miljarder

Foto: Fredrik Sandberg/TT

För tio år sedan utgjorde kontosparande 21 procent av hushållens tillgångar. I dag är motsvarande siffra 30 procent. Under samma period har det totala kapital som hushållen har på sina sparkonton ökat med 9 procent – per år. Det kan jämföras med motsvarande ökningstakt för fonder och aktier, 5 procent. Det visar statistik från SCB och SBAB.

Kontosparandet ligger med andra ord svenskarna varmt om hjärtat. Och det trots att sparräntorna de senaste åren varit mycket låga eller obefintliga.

Sedan 2007 har svenskarna satt in 940 miljarder kronor på sina sparkonton. I snitt har räntan legat på 1,1 procent under de tio år som har gått sedan dess. SBAB har räknat på vad dessa sparare skulle fått om spararna valt bort storbankernas låg- eller nollräntekonton, och i stället valt en nischbank som kan ge lite högre ränta. Som jämförelse har banken valt det egna sparkontot, där snitträntan varit 2,1 procent under samma period.

Annons X

Enligt beräkningarna hade svenskarna kunnat få 170 miljarder mer i avkastning om de valt ett konto med dubbelt så hög ränta, alltså strax över 2 procent.

– Det motsvarar nästan 11 000 kronor per person, konstaterar SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Jämförelsen gäller som sagt SBAB:s eget sparkonto. Men i dagsläget finns det flera aktörer som ger bättre ränta än just SBAB, vars sparkonto ger 0,55 i ränta. Är man bolånekund kan man få lite mer, 0,7 procent.

Men hos exempelvis Collector kan du få 1 procent i ränta med insättningsgaranti och fria uttag. Avida Finans ger nästan lika mycket, 0,9 procent.