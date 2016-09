Charmian Carr – ”Liesl” längst upp till vänster. Foto: AP

Skådespelerskan Charmian Carr som spelade Agathe von Trapps dotter Liesl i musikalen The Sound of Music, har dött, 73 år gammal. Det var i lördags som stjärnan somnade in i sviterna efter en ovanlig form av demens, skriver Aftonbladet.

Musikalen vann fem Oscar

”Lämnar två barn, fyra barnbarn och fyra syskon efter sig”

Carr skrev två böcker

Charmian Carr