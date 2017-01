Reverseries

Betyg: 4 av 6

När 80-talets syntpop översätts och uppdateras till 10-talet brukar det bli bubbligt småtokig och grällt regnbågsfärgad electropop. Det gäller inte den mer allvarligt lagda Jennie Abrahamson som sedan debuten 2007 med ”Lights” programmerat de gamla syntarna och trummaskinerna att låta alltmer storslaget heltäckande och ödesmättat monumentala.

”Reverseries” är, på gott och ont, hennes mest entydigt syntiga utspel hittills. De fyra föregående albumen har varit mer varierat instrumenterade, något som musiken tjänat på. En delikat popsång som ”W4th/6th Av” – för att ta ett exempel från ”While the sun’s still upp and the sky is bright” – hade med sin spröda akustisk gitarr och smäktande stråkar låtit rejält apart på ”Reverseries”.

Allt är inte syntar här heller, man kan hitta trummor, gitarrer och till och med en cello, men Jennie Abrahamson och medproducenten Johannes Berglund har skapat en ljudbild som ändå låter mycket Roland TR-808.

Det är mycket genomarbetat, på gränsen till överarbetat och monotont. Välbekanta syntljud får artistreferenser att poppa upp i mitt huvud – en Prince här, en Phil Collins där – men att den avslutande ”Lift me up” är en cover på en Bruce Springsteen-låt var jag tvungen att läsa mig till. Det kan delvis bero på bristande intresse för Bossens musik, och att det är en ovanligt otypisk Springsteen-låt, men mest handlar det nog om att den är djupt nerbäddad i lager på lager av långsamma ekon och mjuka syntar.

”To the water” är minst lika syntigt pulserande som de andra låtarna, och Jennie Abrahamsons uttrycksfulla röst har draperats i albumets tydligaste auto-tune, men när den kommer till refrängen inbillar jag mig att den skulle kunna omformas till akustisk americana med ett gästinhopp av Peter Gabriel. Jennie Abrahamson har ju haft en parallell karriär som förband, musiker och sångerska med Gabriel på ett flertal turnéer och det borde väl rimligtvis sätta sina avtryck.

De tidigare albumen har brukat innehålla en eller flera syntpoplåtar av gladare karaktär, sådant som Kaj Kindvall brukade spela i sina listprogram. Här är det ”Anyone who” som studsar fram likt en sorglös poplåt på picnic med Erasure, ända till dess att man upptäcker att texten är något av ett nödrop skrivet ur en flyktings perspektiv.

”Safe tonight” har också ett omvärldsperspektiv och utgör en magnifik inledning på albumet. Den gotiskt ornamenterade orgeln och de tunga trummorna påminner om en lite mindre skrämmande Anna von Hausswolff och i refrängen kan man inbilla sig att Kate Bush åkallas. Mycket mer kan man inte begära.