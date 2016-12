Ett primalskrik tränger upp genom strupen vid beskedet om att en älskad är död. En tid senare rinner tårarna långsamt nerför bleka kinder bredvid den blomstersmyckade kistan. Och så – efter en passande lång sorgeperiod – börjar livet på nytt, med nya relationer och ny livsglädje.

Sorg och saknad är vanliga teman på film, men bilderna är ofta teatralt entoniga, eller skimrande romantiska. Alla som har upplevt förlust vet att verkligheten är långt mer komplicerad.

– Sorg ser aldrig ut som man föreställer sig. Du kanske inte reagerar direkt, du kanske inte förstår vad som händer. Så småningom kommer du ikapp, men du behöver inte bryta ihop då heller – eller någonsin, säger regissören Kenneth Lonergan, när jag möter honom och filmens skådespelare i London.

Lonergan är känd för sitt skarpa öga när det gäller mänskligt beteende, i filmer som utveckla med nåt litet ord vad dessa handlar om ”You can count on me” (2000) och ”Margaret” (2011). Hans nya sorgedrama ”Manchester by the sea” har blivit säsongens stora Oscarfavorit.

Casey Affleck spelar Lee, en vaktmästare som bor ensam i ett källarkyffe i en förort till Boston. När hans bror dör efter en lång tids sjukdom måste han återvända hem till den pittoreska hamnstaden Manchester, för att ta hand om begravningen och stötta sin 16-årige brorson Patrick. Men Lee lämnade Manchester av en anledning, och när han kommer tillbaka konfronteras han – och publiken – med den fruktansvärda tragedin som fick honom att fly.

Bröderna Lee och Joe Chandler (Casey Affleck och Kyle Chandler) njuter inledningsvis av livet som fiskare i kuststaden Manchester. Foto: Claire Folger

Filmen fick nyligen fem Golden Globe-nomineringar, och Casey Affleck är klar favorit i kategorin för bästa manliga skådespelare för sin skildring av den slutne Lee. För att kunna gestalta realistiska sorgereaktioner sökte han sig till berättelser från verkligheten. Affleck talar sig varm för Youtube som en oslagbar källa när de gäller mänskliga reaktioner på extrema situationer.

– Det måste ha förändrat psykologiforskningen världen över, ”titta, här är en film med en verklig person som ser hela sin stad försvinna i en tsunami, titta hur han beter sig”. Jag tror att folk ofta reagerar med bestörtning och förvirring, man ser nästan inga som skriker och gråter av chock och sorg, det är mer en stum misstro, säger han.

Jag ser ”Manchester by the sea” tillsammans med legitimerade psykologen och terapeuten Nina Elfström, som ofta möter människor i sorg. När tårarna – och det blir mycket tårar – har torkats bort och ljuset har tänts i biosalongen beskriver hon filmen som ”en väldigt realistisk skildring” – särskilt Lees behov av att hålla sina känslor i schack.

– Vi människor har väldigt starka försvarsmekanismer som slås på när vi råkar ut för så här svåra saker. De är till för att skydda oss, för att vi ska orka överleva. Man isolerar en känsla och kapslar in den. Hans beteende är typiskt för någon som inte mäktar med sorgen.

Varje människas sorg är unik och tar sig olika uttryck, men trots det finns det tydliga normer i vårt samhälle kring hur sorg ska se ut och det är därifrån filmerna vanligtvis hämtar sina klyschor. Nina Elfström möter ofta dessa stelbenta bilder, som att sorgen ska pågå i exakt ett år – då man är ledsen hela tiden – och när året är slut ska man återvända till livet, nästan som om inget hade hänt.

Familjen Chandler i den lilla staden Manchester-by-the-sea drabbas svårt av sjukdom och död. Foto: Claire Folger

Varför störs vi av personer som avviker från normen, som till exempel inte är jätteledsna?

– Om vi kan se att den som drabbats hårdast av en förlust verkligen sörjer – ”åh, hon är så ledsen” – så slipper vi bära hela tyngden av vår egen sorg. Det blir som att man i stället förlägger den hos den andra personen. Och om hen inte sörjer på det sätt som vi tycker att man ska blir det väldigt konstigt för oss. Vi vill ju känna igen oss, det handlar mycket om det, säger Nina Elfström.

Det är inte bara Lee som tampas med sin saknad i ”Manchester by the sea”. Hans brorson Patricks sorg triggas igång först när han får reda på att hans pappas kropp kommer att förvaras på bårhuset i väntan på att tjälen ska gå ut marken och jordfästningen kan äga rum. Tanken på att fadern ska ligga i en frys hela vintern skapar ett starkt obehag hos Patrick och senare på dagen, när han plockar fram matvaror ur frysen, brister han ut i förtvivlad gråt.

– Patrick är ett väldigt bra exempel på hur barn sörjer – de är ofta i nuet, och sedan kommer sorgen, och sen går de in i sitt pågående liv igen. Det tror jag att många kan ha svårt att förstå, att barn inte sörjer på det sätt som vi förväntar oss. De sörjer randigt, säger Nina Elfström.

Det finns också starka föreställningar kring hur man ska gå vidare med livet efter en förlust. När är det okej att gå ut och ta en öl med kompisarna? Vad händer om man blir kär igen innan omgivningen tycker att man har sörjt klart? Det är lätt att slentrianmässigt slänga sig med plattityder som att ”det går inte att överleva förlusten av ett barn”, men människor gör ju just detta – överlever, och börjar om på nytt.

Randi och Lee (Michelle Williams och Casey Affleck) sörjer sin förlust på helt olika sätt. Foto: Claire Folger

Det tredje sorgperspektivet i ”Manchester by the sea” tillhör Lees exfru Randi, spelad av Michelle Williams (även hon nominerad till en Golden Globe för sin insats). Det är svårt att möta henne i ett samtal om sorg utan att tänka på hur hon själv tvingades uthärda förlusten av en närstående inför hela världens ögon, när hennes dotters pappa Heath Ledger gick bort 2008. Rollen som Randi gav henne dock nya, smärtsamma perspektiv på sorg.

– Det som händer i filmen är det sista i världen som man ens vill släppa in i hjärnan, eftersom själva tanken är outhärdlig. Det var ingen roll som det var lätt att kliva in och ut ur.

Medan Lee fastnar i ett icke-liv, bestämmer sig Randi för att gå vidare. Williams påverkades starkt av sin rollfigurs uthållighet i skuggan av det fruktansvärda som har hänt, berättar hon på hotellrummet i London.

– Jag tänkte mycket på modet och beteendet hos någon som inte bara tog sig ut ur sängen, utan också tog av pyjamasen och klädde på sig. Som inte bara duschade och tvättade håret utan brydde sig tillräckligt mycket om sig själv för att få sitt hår klippt och färgat – små saker som sade att ”jag ska leva och jag ge mig själv en ny chans till ett liv”. Det modet är nästan obegripligt.

Nina Elfström menar att många av sorgskildringarna på film är kopplade till ett behov hos biopubliken att hitta mening i denna mest skrämmande aspekt av att vara människa – att vi när som helst kan mista någon som vi älskar. I stället för att se sorgen för vad den oftast är – ett tungt och krävande arbete – längtar vi efter berättelser som kan ge hopp och tröst. Som när den sörjande Molly (Demi Moore) blir kontaktad av sin döde fästman Sam (Patrick Swayze) från andra sidan graven, i den omåttligt populära snyftaren ”Ghost” från 1990.

– Det är väldigt svårt för oss att förstå att någon bara försvinner, att man inte kommer att höras igen. Sorg och död ger upphov till djupt existensiella frågor och i filmer kan man lappa och laga den problematiken med hjälp av det övernaturliga, säger hon.

Trots att ingen persons reaktion är den andra lik verkar många sörjande ha ett behov av att ta del av skildringar av andras upplevelser av sorg, vare sig det gäller musik, böcker eller film. På nätet finns en uppsjö sajter med information om förlust, och ofta innehåller de listor och länkar till spelfilmer på temat, från fantasyäventyret ”Drömmarnas värld” (1998) med Robin Williams som ska rädda sin döda hustrus själ, till det smöriga kärleksdramat ”PS I love you” där en döende man planerar sin änkas sorgeår.

Lyckligtvis är Kenneth Lonergan inte ensam i sin ambition att skildra sorg med fler nyanser än vad Hollywood brukar mäkta med. I bioaktuella ”Arrival” får vi följa en lingvist (Amy Adams) som får i uppdrag att rädda världen samtidigt som hon sörjer sin dotters död, och i nya ”Sju minuter efter midnatt” brottas en tolvårig pojke med förbjudna tankar om sin cancersjuka mammas nära förestående död.

Lucas Hedges, Kenneth Lonergan, Kyle Chandler and Casey Affleck. Foto: Michael Buckner/IBL

Även historiskt finns det guldkorn att finna. Den brittiske filmforskaren Richard Armstrong undersöker sorgskildringar i sin bok ”Mourning films: a critical study of loss and grieving in cinema” från 2012, och tar upp klassiker som Alain Resnais ”Hiroshima – min älskade” (1959) och thrillern ”Rösten från andra sidan” (1973) som balanserar en skräckintrig med ett realistiskt porträtt av föräldrasorg.

Armstrong beskriver hur filmmediet är svårslaget när det gäller att skildra hur sorgen faktiskt kan kännas, eftersom ”filmbilder ger mer träffsäkra beskrivningar av sorgupplevelsen än vad ord någonsin kan”.

Nina Elfströms favorit på temat är Krzysztof Kiéslowski ”Frihet: den blå filmen” från 1993, där Julie (Juliette Binoche) försöker hantera tillvaron efter att ha förlorat man och dotter i en bilolycka.

– Den visar på hur otroligt arbetsamt det kan vara att gå vidare efter att man drabbats av något som ingen ska behöva drabbas av. Julie väljer att dra sig undan sina minnen och relationer för att kunna fortsätta att leva.

En sak som tydligt särskiljer ”Manchester by the sea” från andra sorgeskildringar är den lågmälda humor som genomsyrar filmen – ett grepp som även det har starka kopplingar till verkligheten. När vi sörjer har vi ofta nära till alla känslor, från plötslig förälskelse till galghumor. Även om Lee är marinerad i sorg och skuld så kan han se humorn i tillvaron, och hans dialog med Patrick är full av rappa replikväxlingar. Kenneth Lonergan menar att humorn hjälper till att göra filmen realistisk.

– Jag tycker att det är ett viktigt element i den här berättelsen, för att undvika att den blir oförsonligt mörk. Historier som slår dig i huvudet med hur eländigt allt är klingar falskt. Livet kan vara eländigt, men inte bara.

”Manchester by the sea” har svensk premiär 23 december.