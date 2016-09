Insomnia

Under sommaren har jag lyssnat på podcasten ”Stuff you should know” och de avsnitt där programledarna avhandlar olika sömnrelaterade fenomen. I ett avsnitt ifrågasätts sömnens funktionella roll. De konstaterar tidigt att forskningen inte har kunnat fastställa varför vi behöver sova. Klart är emellertid att vår fysiska hälsa påverkas drastiskt om den störs och vår livslängd kan till och med förkortas.

Efter besöket på den nyöppnade utställningen ”Insomnia” på Bonniers konsthall ter det sig som att vår sociala eller snarare kommunikativa tillgänglighet har förändrat vårt förhållningssätt till nattlig vila. I utställningen ryms verk av sju samtida konstnärer och några få historiska nyckelverk som med varierad precision vidrör ämnen som påverkar vår dygnsrytm.

Rafaël Rozendaal, ”Nothingeverhappens”. Foto: Rafaël Rozendaal / Bonniers Konsthall

På fem skärmar visas ett urval av Rafaël Rozendaals hemsidor där internet används som material och skärmen som bildyta. De skarpa färg- och mönsterväxlingarna går i en oändlig loop som en aktivitet utan pauser, en lampa som aldrig släcks. Den strikta geometriska abstraktionen och upprepningarna väcker en slags tomhet som för tankarna till fenomen som ”The useless web” där besökaren med ett klick förs till en slumpvis utvald hemsida med mer eller mindre meningslöst innehåll. Men Rozendaal undersöker inte förlorad mening, han använder istället den digitala formen som ett formellt uttryckssätt, distanserat och metodiskt.

Kate Cooper, ”Rigged”, installationsvy. Foto: Theo Cook / Bonniers Konsthall

I det angränsande rummet visas Kate Coopers datorgenererade kvinnor i verket ”Rigged”. Isolerade i projektioner och ljuslådor har de satts i oavbrutet arbete där de varken visar tecken på trötthet eller ovilja. Redo att utföra utan att blinka. Användningen av de hyperrealistiska kropparna har förändrats med tiden och sätts hela tiden i nya sammanhang där människan riskerar att ersättas av artificiell intelligens och hotas av deras potentiella autonomi.

Julia Feyrer & Tamara Henderson, ”The Old Hag”. Foto: Bonniers Konsthall

I Julia Feyrers och Tamara Hendersons verkserier gestaltas två kvinnliga karaktärer, sekreteraren och den gamla haggan. Den förstnämnda utgår från den kanadensiska tidskriften ”The Canadian Secretary”. Här presenteras den effektiva, organiserade och tillmötesgående yrkeskvinnan i ett väggcollage av uppförstorade tidningsomslag och reklamsidor för post-its och skrivmaskiner. Skulpturen i form av kanadensiska gula sidornas logga, en hand i färd med att bläddra, har försetts med våldsamt långa naglar som får mig att ifrågasätta rollens äkthet – är hon så endimensionell som hon beskrivs?

Skulpturen ”The Old Hag” utgör på sätt och vis en motsats till det ordnade men skulle också kunna reflektera detet, den del av psyket som inom psykoanalytisk teori står för det primitiva och driftstyrda. Den gamla haggan går att likställa med Maran som på samma sätt plågar sovande människor genom att sätta sig på deras bröst för att framkalla panikartad andnöd. Upphittade föremål har satts samman till en stökig återgivning av myten där varje del bär sin egna materialitet.

Carsten Höller, ”Two Roaming Beds (Grey)”. Foto: Per Kristiansen / Bonniers Konsthall

Med ”Two Roaming Beds (Grey)” gör Carsten Höller ett försök att tränga in i våra olika medvetandetillstånd. De tomma, automatiskt styrda sängarna rör sig sakta i utställningsrummet under dagtid men under nätterna förvandlas de till hotellsängar där besökare får möjligheten att tillbringa natten i en nedsläckt konsthall. Pennor fästa vid sängarna lämnar spår på golvet som gradvis breder ut sig och adderar till verket. Sömnen som aktivitet innebär med andra ord inte bara drömmar och avkoppling, den utför också en uppgift.

Katarina Löfström, ”Downhill”, stillbild ur video. Foto: Bonniers Konsthall

I Katarina Löfströms videoverk ”Downhill” tas vi med på en tur med berg och dalbana där kroppen rör sig i hög hastighet och vår uppfattningsförmåga sätts ur spel. Omgivningen blir bitvis ett suddigt flimmer och bitvis kristallklar. Vi vill men vågar inte, vi koncentrerar oss men förlorar förmågan, som i en så kallad ”hypnic jerk” där vi i gränslandet mellan sömn och vaket tillstånd rycker till och upplever att vi faller.

Leif Elggren, ”Under Freuds Couch”. Foto: Bonniers Konsthall

Utställningens tematiska spännvidd ger en kluven kommentar till vårt kulturella syn på sömnen. Endast ett par verk omfamnar det introspektiva betraktande som återkommande präglat konsthistorien. I Leif Elggrens ”Under the Couch”, ljudinspelningar under Freuds divan, söker konstnären efter eventuella spår av sedan länge avslutade bekännelser som utförts i liggande ställning. En sysselsättning som inbegriper både absurditet och mystik.

Maya Derens verk ”The Very Eye of Night” från 1958 är ett samarbete med Metropolitan Opera Ballet School och kompositören Teiji Ito. En natthimmel visualiseras genom svartvita konstraster, repetition och dansarnas tyngdlösa kroppar när de i förföriska rörelser bildar stjärnbild efter stjärnbild.

Om vi litar på den tes som utställningen lägger fram tycks den samtida konsten röra sig i en riktning från dunkla vrår till upplysta ytor. Uppmärksamheten riktas utåt och framåt, mot skärmar, arbete och funktion medan det spekulativa grubblandet hålls på armlängds avstånd. I takt med att teknologin skapar en ökad känsla av kontroll tycks vi förlamas av rädslan att förlora den.