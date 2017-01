Kan bli mer snö till helgen: "Fortsatt halt"

Foto: Tomas Oneborg

Trots kraftigt snöfall, starka vindar och klass 2-varning – den omtalade ”snösmockan” blev mer en klapp på axeln. Omkring 20 centimeter snö föll i Stockholms län när ovädret drog in under natten till onsdagen, men i vissa delar uppmättes mer än 30 centimeter.

Alla busslinjerna utom stomlinjerna ställdes in på morgonen, men bara några timmar senare kunde de rulla igen, med något reducerad trafik.

Under dagen arbetade Trafikverket med att få bort snön från vägarna, med prioritering av snöröjning ute på de stora motorlederna – E4, Essingeleden och E18.

När det gällde olyckor var det inget extremläge, samtidigt var arbetet stundtals tungt.

– Det är svåra förhållanden med mycket vind och snö samtidigt, så det har varit svårt att röja vägarna på ett effektivt sätt eftersom snön blåser tillbaka. Samtidigt har vi inte haft några större olyckor kopplade till vädret, säger Johan Kärnäng, presskommunikatör på Trafikverket, som varnade för fortsatt halka.

I Stockholms stad orsakade ett maskinhaveri problem med snöröjningen i Hammarby-Sjöstad och vädret gjorde det svårt att få bort snön från cykelstråken.

Men kommunen kunde konstatera att samma kaos som i november aldrig uppstod.

– När vi hade det stora snöovädret kom det 40 centimeter snö på ett dygn under natten, då var vi tvungen att vara ute och slåss mot alla andra i trafiken när vi röjde. Nu har våra entreprenörer kunnat vara ute och jobbat relativt ohindrade så det har gått bra, säger Anders Porelius, på trafikkontoret i Stockholms stad.

Strax före lunch rådde klass 2-varningar för stormbyar på Öland och Gotland samt i Kalmar län. SMHI utfärdade även en klass 1-varning för Gävleborgs och Upplands län under kvällen.

Samtidigt orsakade ovädret höjda vattennivåer i sydöstra Östersjön längs kusten med runt en meter och översvämningar i bland annat Kalmar. Det väntades nå en kulmen i Skåne och Blekinge under kvällen.

Under torsdagen väntas snöovädret avta men temperaturerna sjunker mot −10 grader under dagen och kan nå 15–20 minusgrader under kvällen säger Ian Engblom, jourhavande meteorolog på väderinstitutet Foreca.

– Det har varit ganska kraftig vind och det är den här vinden i kombination med temperaturskillnaden mellan luft och hav som gör att det bildas stora snöbyar som drar in på ganska bred front.

Han påpekar att det kan komma mer snö i helgen.

– Snöbyarna kommer successivt att avta. Men sedan har vi en varmfront och det kan dra in en del snö natten mot lördagen. Då kan det bli temperaturer runt nollgradigt och lite blötare snö eller regn.