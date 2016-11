Snön fortsätter ställa till stora problem i Stockholm

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det snöoväder som drog in över Stockholmsområdet orsakade kaos och stora trafikproblem under onsdagen. Många bilister satt fast i köer i timmar och pendeltågstrafiken drogs med omfattande förseningar.

Bärgningen av personbilar och lastbilar som fastnat ute i snömassorna har fortsatt under natten. På E4 söderifrån in mot Stockholm samt Kymlingelänken mot E4 står fortfarande en hel del fordon kvar som ska forslas bort.

Dessutom arbetar Trafiket och länets kommuner med att ploga vägarna.

Annons X

SL varnade tidigt på torsdagsmorgonen för trafikstörningar eftersom det är svårt att ta sig fram på gatorna. Flera busslinjer riskerade att vara fortsatt inställda under dagen.

– Vi har inte haft sådana här snökanoner på flera år och det är besvärligt när det kommer mycket snö på en gång. Spårtrafiken har gått bra så det kommer att tuffa på som vanligt men i busstrafiken kommer vi att ha kvar störningarna, säger Fredrik Cavalli-Björkman:

– I princip all busstrafik har stått still sedan i går eftermiddag, men vi kommer att se över situationen och ta beslut om hur vi ska göra under dagen.

Snöovädret som låg över östra Svealand har nu dragit vidare in över södra Norrland och rör sig längs kusten och mot inlandet. Framför allt är det Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län som drabbas.

Mer snö väntades i Stockholm även på torsdagen.

– Det snöoväder som passerade igår har dragit vidare, men under hela dagen kan det periodvis dra in snöbyar österifrån. Men det blir inte som det har varit det senaste dygnet när det pumpats in snö, säger Stina Kihlgren, meteorolog på SMHI.

I Götaland och Svealand liksom i Kalmar län blir det fortsatta temperaturer kring noll eller plusgrader och byar av blötsnö. Enligt Kihlgren var snömängden som kom i Stockholm på onsdagen rekordstor.

– I november har rekordet tidigare legat på 29 centimeter och det är stor säkerhet att det har slagits, officiellt kommer vi kunna se det när mätningarna kommer in. Så här mycket snö är ovanligt.