Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Snapchat planerar att sälja aktier för 3 miljarder dollar men kan ta in upp till så mycket som 4 miljarder dollar. Bolaget har mer än 158 miljoner dagliga användare enligt prospektet som lämnades in på torsdagen. Omsättningen för 2016 uppgick till 404,5 miljoner dollar jämfört med 58,7 miljoner dollar 2015. Aktierna som ska listas på New York Stock Exchange kommer inte ha något röstvärde vilket är unikt. Tickerkod blir "SNAP".