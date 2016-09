Snabbt vd-byte i italiensk krisbank

Foto: Luca Bruno/AP

Monte dei Paschi är inne i en process där kapitalpositionen ska stärkas genom olika åtgärder, däribland en nyemission. Till Financial Times säger seniora bankkällor att det var nödvändigt att byta vd för att kunna be marknaden om nytt kapital. Financial Times uppger att Intesa Sanpaolos tidigare vd Corrado Passera är en möjlig ersättare.

Enligt Reuters ligger bankens tidigare finanschef Marco Morelli, i dag Italienchef på Bank of America Merrill Lynch, nära till hands att utses som ny vd.

Fabrizio Viola, vd sedan 2012, har sedan tidigare varit med och bett marknaden om nytt kapital via emissioner ett par gånger. Dessutom har han förekommit i en utredning om möjlig redovisningsförfalskning, rapporterade Bloomberg News i mitten av augusti.