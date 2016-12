SMHI:s julprognos: Varning för mycket hårda vindar

Du kan lämna skidorna hemma i julhelgen om du inte bor i Norrland. Det blir sannolikt en grön jul med snöblandat regn i stora delar av Sverige. Stockholm, Göteborg och Malmö får alla plusgrader på julafton, medan nordligaste Norrland landar på minus 10 grader.

– Norrlänningarna drar vinstlotten och kan räkna med snö på julafton. Sydsvenska höglandet får möjligtvis lite vitt på backen, säger Charlotta Eriksson meteorolog på SMHI.

Hela december månad har varit ovanligt varm. Många delar av landet har haft temperaturer över det normala, främst i nordligaste Norrland som ligger på 8-9 grader över sin vanliga medeltemperatur.

– Det är ovanligt varmt runt julafton i år. Medeltemperaturen ligger mycket över det normala i hela landet, säger Charlotta Eriksson.

Nederbördsområdet som drar in från sydväst och skapar det snöblandade regnet blir ett orosmoment för trafiken under julhelgen. SMHI varnar för halka under julafton. Framförallt i norra Svealand och södra Norrland där temperaturen kommer pendla mellan plus och minus.

– Norra Svealand och södra Norrland kommer vara ett stort riskområde på julafton, säger Charlotta Eriksson.

SMHI vill framförallt varna för de kraftiga vindbyar som sveper in över Sverige under helgen. Undantaget är norra Norrland som klarar sig från blåsten, som annars sveper in över landet och kulminerar under annandagen, enligt SMHI.

– Tyvärr kan vi inte säga exakt hur många sekundmeters vind vi pratar om här, men att det kommer blåsa rejält kan vi räkna med, säger Charlotta Eriksson.

Eriksson tipsar om att följa SMHI:s väderprognos om man ska ut och köra bil under annandagen då de räknar med att vädret kommer innebära störningar i trafiken.

– Vindbyarna kan orsaka trafikproblem. Det kan blåsa ner träd rent av, säger Charlotta Eriksson.

SMHI:s julprognoser har dock skiftat lite under senaste veckan vilket har gjort meteorologerna osäkra på att kunna säkerställa vindstyrka eller nederbörd. Anledningen till detta är att lågtrycket rört sig i olika banor under de senaste dagarna – vilket kan innebära stora skillnader för hur vädret blir.

– Det har varit lite olika bud, men kraftig vind kan vi räkna med. Så håll i hatten.