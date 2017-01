Smaklösa Förintelse-selfies blir konst

Ingen plats för selfies, enligt konstnären Shahak Shapira. Arkivbild. Foto: Markus Schreiber

Satirikern och konstnären Shahak Shapira har startat hemsidan yolocaust.de där han plockar upp smaklösa turistbilder från sociala medier tagna i Förintelsemonumentet i Berlin.

Namnet är en sammanslagning av uttrycket Yolo – you only live once (man lever bara en gång) och Holocaust (Förintelsen) och konstnären lägger upp bilder där folk jonglerar, göra yoga, ler och hoppar inuti de labyrintlika gångarna monumentet bildar. Men sveper man över bilderna förvandlas gångarna till en hög med döda, nakna människor, med de leende turisterna i förgrunden med samma glada miner som på originalbilden.

Enligt Shapira är projektet tänkt att vara en väckarklocka för fotoivriga turister som är omedvetna om att platsen anses vara helig för många människor, skriver AFP.

Annons X

På hemsidan skriver konstnären att "ingen historisk händelse kan mäta sig med Förintelsen. Det är upp till dig hur du beter dig på en minnesplats som hedrar sex miljoner döda människor."

Det har även förekommit frågor om det är respektlöst mot de döda att klippa in exempelvis jonglörer i bilderna.

"Jo, vissa personers beteende på minnesplatsen är sannerligen respektlöst. Men offren är döda, så de gör sådant döda gör snarare än att bry sig om det."

Den som fått sin bild publicerad på sidan kan skicka ett mejl till konstnären för att bli borttagen.

Shahak Shapira är från Israel, men bor i Berlin, skriver AFP. Verket har publicerats inför Förintelsens minnesdag den 27 januari.