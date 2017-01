Slutet närmar sig för "Girls"

De självupptagna och stundtals elaka rollfigurerna i "Girls" har roat kritiker och tittare sedan 2012. Nu återstår enbart tio avsnitt.

Alex Karpovsky säger att säsong sex kommer att bjuda på överraskningar och tragedier – inte minst för honom själv:

– Jag får inte avslöja några detaljer men Ray får verkligen lära sig innebörden av sorg. Hans kärleksliv tar också en mycket oväntad vändning, med en person som jag definitivt inte hade väntat mig.

Alex Karpovsky beskriver även utvecklingen för Lena Dunhams rollfigur Hannah Horvath med ödesmättade termer.

– Vi kommer att få se Hannah bete sig som hon gjorde i början av serien: kreativ, utforskande, vild och experimentlysten. Men den här gången får hennes handlingar konsekvenser som hon inte bara kan springa ifrån på det sätt som hon har gjort tidigare. Det kommer att bli väldigt intressant att följa henne, säger han.

Att "Girls" går i graven är ett faktum. Men det är inte ovanligt att tv-serier får förlängd livstid i form av en spinoff – så sent som i år blev det till exempel klart att några av rollfigurerna i dramaserien "The good wife" lever vidare i serien "The good fight".

Så skulle en ny serie om Ray Ploshansky, som kanske handlar om den politiska karriär han inleder i säsong fyra av "Girls", vara av intresse för Alex Karpovsky?

– Kanske, men jag håller knappast andan i väntan, säger han och skrattar.

– Det jag verkligen älskar med "Girls" är hur serien utforskar känsliga och genanta ämnen. Om jag skulle ha turen att få stanna kvar i rollen som Ray så skulle vi kunna fortsätta att göra tittarna obekväma på ett liknande sätt. Det skulle jag gilla.