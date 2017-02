Älskad brittisk fältartist släpper skiva på sin 100-årsdag

Vera Lynn poserar framför ett Spitfire-plan. Arkivbild. Foto: Adam Butler AP/TT

Vera Lynn har en speciell plats i britternas hjärta. Under andra världskriget turnerade hon som fältartist och blev känd som "truppernas älskling". Under krigsåren blev hon en symbol för hopp och motstånd mot Nazityskland med låtar som "We'll meet again".

"Jag känner mig verkligen ödmjuk över att människor fortfarande gillar de här gamla låtarna och återupplever känslorna från den tiden", säger Lynn i ett uttalande.

Samlingsskivan kan göra Lynn historisk – nu kan hon bli den första 100-åringen någonsin på den brittiska topplistan.