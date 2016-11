”Slående likheter med USA-valet 2012”

Donald Trump och Mitt Romney, republikanernas kandidat som förlorade mot Barack Obama 2012. Foto: Chris O'Meara/AP, Cliff Owen/AP

DEBATT | USA-VALET

Om man bortser från att det här valet har haft fler lågvattenmärken, samt att kandidaterna är betydligt solkigare, så ger det här valet upphov till en känsla av deja vu. Valet är inte alls så unikt som många vill göra gällande. Frågan många ställde sig innan valet 2012 var om republikanen Mitt Romney kunde vinna genom att mobilisera partiets traditionella bas, eller om det krävdes att denna bas utvidgades. Romney förlorade och partiets eftervalsanalys ­visade att partiet borde försöka att bredda basen ­genom att nå ut till landets snabbt växande minoritetsgrupper. Frågan är i stort sett densamma i detta val. Räcker det för Trump att mobilisera partiets traditionella bas?

Om man bortser från Trumps skarpare ton och bombastiska personlighet är inte skillnaden så stor mellan hans budskap om lag och ordning, nödvändigheten av ett starkt försvar, samt mindre politisk korrekthet, och det budskap som den välpolerade Romney stod för fyra år tidigare. För fyra år sedan talade Romney om ”crony capitalism”. Idag talar Trump om ett riggat system. Trump har betonat vikten av att tala om militant islamism öppet. Det gjorde även Romney. En av Romneys slogans var ”restore America”. Trumps slogan är ”make America great again”. Deras kampanjer har också ­genomsyrats av nostalgi för en tid då landet var mer enat. Även om deras ekonomiska utspel skiljer sig åt på flera punkter, kan deras budskap ändå kategoriseras under ekonomisk populism, och målet att riva upp Obamacare har inte förändrats.

Hillary Clinton har inte heller markerat ett tydligt avstånd från Obama, utan har signalerat att hon tänker fortsätta i hans spår. Likt Obama 2012 talar hon om att man bör förbättra Obamacare, men inte riva upp lagen. Valet 2016 kommer att avgöras på bekanta slagfält och som vanligt fantiserar republikanerna om att vinna tillbaka Pennsylvania; del­staten där republikanska drömmar dör. Valet är med andra ord på många sätt likt valet 2012.

Trumps resa mot den republikanska toppositionen bör i mångt och mycket förstås som en konsekvens av krisen inom partiet. Avståndet mellan partitoppen och gräsrötterna är långt och partiets ledarskikt har de senaste mellanvalen lovat väljarna att åstadkomma saker de omöjligen kan infria, som exempelvis att riva upp Obamacare eller ”stoppa Obama”. Om inte Trump hade funnits hade partiet förmodligen varit tvunget att uppfinna honom. De var i behov av någon som kunde kanalisera och ge utlopp för det uppdämda missnöje som under de senaste decennierna växt sig allt starkare. Efter förlusten 2012 fanns ambitionen hos många i partietablissemanget att på olika sätt försöka att bredda partiets bas genom att nå ut till nya grupper. Man hade lärt sig läxan. De republikanska primärvalen visade dock snabbt att denna väg inte var framkomlig, då invandringsfrågan och en tuff ton visade sig vara det som väckte väljarnas entusiasm. Under omständigheterna är denna utveckling förståelig. Att varken partiet eller Trumpkampanjen byggt upp ett konkurrenskraftigt maskineri för att få väljare att faktiskt ta sig till valurnorna är däremot mer oförståeligt.

Entusiasmen för Obama var låg 2012. Entusiasmen för Hillary är idag låg på ett någorlunda jämförbart sätt. En viktig anledning till att Obama vann och överpresterade gentemot opinionsmätningarna var demokraternas sofistikerade ”get out the vote machine”. I sin bok The Victory Lab visar Sasha ­Issenberg på ett övertygande sätt hur viktig denna typ av maskineri är. Demokraterna lyckades 2012 finna och få iväg människor som normalt sett skulle stannat hemma på soffan med hjälp av sin maskin.

Premissen för Trumps hela kandidatur är att han kan få soffliggare eller människor som aldrig röstat att ta sig till valurnan. Samtidigt har varken han eller republikanerna byggt upp något maskineri för att nå just dessa hypotetiska väljare. Entusiasmen är skyhög på Trumps massmöten, men hela poängen med dessa möten är att det ska finnas en liten armé av kampanjarbetare som tar publikens kontaktuppgifter, hjälper dem att organisera sig, samt får dem att ta på sig olika kampanjuppgifter så att de kan rekrytera nya väljare och få folk till ­urnorna. Denna armé har inte funnits på Trumps massmöten. På Trumps massmöten eldas publiken upp och de får en show. Men de som har tagit sig igenom alla säkerhetsspärrar och väntat i timtal är redan entusiastiska väljare. Naturligtvis kommer människor kanske att ta sig till valurnorna ändå, men Trumpkampanjen har varit mycket oorganiserad i jämförelse med Hillary Clintons.

Entusiasmen för Hillary är kanske så låg att Trump vinner. För den grupp människor som Trump tänker sig spontant ska dyka upp och rösta på honom existerar. Det finns miljontals amerikaner som aldrig röstar. Valdeltagandet var under 55 procent i valet 2012. Risken för Trump är att mobiliserandet av dessa väljare alienerar andra grupper så till den milda grad att det i slutändan blir en netto­förlust. Men det är inte alls säkert. Men en sak är säker, om Trump vinner, så gör han det trots sin brist på organisation.

De utmaningar som väntar vinnaren är också ganska lika den situation som väntade Obama inför sin andra mandatperiod. Landet är polariserat, förtroendet för landets olika demokratiska institutioner är på nergång och frågan hur man ska ena landet är i allra högsta grad relevant.

En president Hillary Clinton har förmodligen en lättare väg att gå än en president Trump, även om terrängen är mycket svår.

Under sitt presidentskap drev Bill Clinton det ­demokratiska partiet in mot mitten. Bill drev, med starkt republikansk stöd, igenom Nafta-avtalet, samt skapandet av WTO. Hillary har möjligheten att göra samma sak via handelsfrågan. Även om Hillary Clinton har tagit avstånd från det internationella handelsavtalet TTP vet alla att hon naturligtvis är oärlig. Hillary är för frihandel och det är likaså många inom det republikanska etablissemanget. Här finns potential för en stor partiöverskridande kompromiss och denna kan i sin tur lägga en grund för samarbete inom andra frågor. Naturligtvis kommer både det demokratiska partiets vänsterkant och det republikanska partiets alternativa högerkant att rasa mot en sådan kompromiss, men likt Bill Clinton har nog inte Hillary något emot triangulera och lägga sig i mitten på ett sådant sätt.

För att ena nationen behöver Trump agera ­ytterst storsint, men alla steg han tar för att närma sig demokraterna kommer naturligtvis att fördömas från den gräsrotsrörelse han skapat.

