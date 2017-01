Skyttekungen fick ingen VM-plats

Målvakter: Andreas Bergwall, 42 år, Västerås, Joel Othén, 31 år, Sandviken.

Backar/halvor: Andreas Westh, 39 år, Bollnäs, Per Hellmyrs, 33 år, do, Martin Johansson, 29 år, Villa Lidköping, Linus Pettersson, 29 år, Sandviken, Hans Andersson, 34 år, Edsbyn, Erik Säfström, 28 år, Neftyanik, David Pizzoni Elfving, 31 år, Hammarby.

Mittfältare: Daniel Berlin, 29 år, Bollnäs, Jesper Eriksson, 33 år, Villa Lidköping, Daniel Mossberg, 35 år, Sandviken, Johan Löfstedt, 30 år, Vetlanda, Adam Gilljam, 26 år, Hammarby.

Anfallare: Erik Pettersson, 21 år, Sandviken, Christoffer Edlund, 29 år, do, Daniel Andersson, 33 år, do, Patrik Nilsson, 34 år, Bollnäs.

Reserver: Patrik Hedberg (mv), Hammarby, Joakim Svensk, Edsbyn. Mikael Olsson, Västerås, Simon Jansson, Västerås, David Karlsson, Villa Lidköping, Joakim Andersson, Vetlanda, Christoffer Fagerström, Netyanik.