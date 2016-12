Skyddet av Trump Tower blir en megautmaning

Bevakningen runt Trump Tower är stark och på onsdagskvällen larmades om en kvarglömd väska och hela foajén utrymdes. Väskan visade sig senare innehålla leksaker. Foto: Craig Ruttle/ AP

NEW YORK Tisdagen den 13 december hördes dovt muller av flygplansmotorer på låg höjd över Manhattan. Helikoptrar med turister som tar flygbilder är visserligen vanliga i New York men de får inte flyga på låg höjd över skyskraporna och håller sig mestadels över vattnen runt om. Flygplan på låg höjd ger många New York-invånare obehagliga minnen av terrorattentatet den 11 september 2001.

Men den här morgonen kunde invånarna se hur ett AC-130 ”Gun ship” militärplan cirkulerade lågt över New York, ackompanjerat av två helikoptrar. Mängder av kommentarer och bilder om saken publicerades på Twitter och andra sociala medier.

We are watching a C-138 military plane circle over Manhattan. https://t.co/VEhpdySA82 — twitter.com

Men det var varken fråga om terrorhot eller militärövning. I stället var Secret Service, rapporterar CNN, i färd med att fotografera New York ovanifrån som en del i en säkerhetsplan för New York inför Donald Trumps presidentskap som saknar motstycke i komplexitet och omfattning.

Trump har deklarerat att han avser att då och då återvända hem till bostaden och sitt kontor i Trump Tower även efter att han svurits in den 20 januari.

New York-polisens och Secret Services extra säkerhetsarrangemang runt skyskrapan längs Femte avenyn har redan skapat oreda i trafiken och fallande omsättning för butiker, barer och restauranger som hamnat innanför avspärrningarna, vilket SvD rapporterat om.

Accessoarkedjan Prada har en av sina butiker mitt emot Trump Tower i hörnet av Femte avenyn och 56:e gatan.

– För tillfället kommenterar vi inte saken, säger en talesperson för Prada, Christian Langbein, via mejl till SvD.

Det faktum att Donald Trump och hans fru Melania bor och arbetar uppe i en skyskrapa skapar i sig unika problem för Secret Service. Myndigheten som svarar för beskyddet av USA:s nuvarande och tidigare presidenter måste nu väga in möjligheten för en attack via luften mot presidentens och hans familjs bostad. Melania Trump har sagt att hon avser att inte omedelbart flytta med maken till Vita Huset.

Skyddet kostar redan New York-polisen en halv miljon dollar om dagen, enligt New Yorks borgmästare Bill de Blasio. Till polisens utmaning hör nu att fundera ut hur Trump snabbt ska kunna evakueras från Manhattan i händelse av ett nytt terrorangrepp eller en naturkatastrof. Snöstormar slår regelmässigt ut mycket av New Yorks kommunikationer och isolerar Manhattan från omvärlden när broar och tunnlar stängs av.

Det hela utgör en logistisk och säkerhetsmässig mardröm.

New Yorks invånare är visserligen vana vid korteger med polisbilar och svarta Chevrolet Suburban som i hög fart dundrar genom avspärrade korsningar, särskilt under den vecka i september varje år då FN:s nya generalförsamling inleder sitt arbete och hela världens stats- och regeringschefer ska köras fram och tillbaka.

Men att löpande behöva bevaka och flytta runt en amerikansk president mitt i New York City, ett av världen mest högprofilerade terrorist- och turistmål, utgör en helt ny utmaning.

Invånare och affärsidkare har nu dessutom att se fram emot extra avspärrningar i kvarteren runt Trump Tower som blir kvar eller rent av förstärks åtminstone under fyra år framöver.

För andra kan arrangemangen dock visa sig vara en god affär. Bostadsmäklare har börjat marknadsföra Trump Tower som stans säkraste byggnad tack vare närvaron av Secret Service, enligt politiktidningen Politico.

Varken Secret Service eller Trumps medarbetare kommenterar offentligt säkerhetslösningarna kring Trump eller Trump Tower.