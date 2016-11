"Elefanten Babar pekades ut som mansgris när jag föddes"

"Pappa var med om katastrofen i Oppau"

SvD 22 september 1921.

Johan Fenger-Krog: ”Den sida jag först sökt är SvD torsdagen den 22 september 1921. Nu fick jag en fördjupning av en för mig och min släkt viktig händelse tack vare arkivsidorna. Den behandlar en av världens största industrikatastrofer som skedde i Oppau Badsiche Anilinfabrik. Den 21 september kl 07.29 och 07.31 small det i denna petrokemiska fabrik i vilken min far arbetade som praktikant efter ingenjörsexamen i Köthen, Tyskland. Hans praktiktjänst var på en färgavdelning med avsikt att som blivande pappersingenjör på Fengerfors Bruks AB lära sig något om hur pappersmassa kan färgas. Mellan 500 och 600 personer dog och 2000 skadades. Min fars kontorsfönster blåstes ut och en decimetertjock vägg flyttades och han skriver i brev den 24 september 1921 att han inte vet hur det skulle gått med honom om han varit på arbetsplatsen när det small kl 07.29 och 07.31. Han skulle börja arbetet kl 08.00. I SvD står att det var en tornsilo som lagrade 4 500 ton med en blandning av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat, gödningsmedel, som exploderade”.

Franska ockuptionssoldater delar ut soppa till hemlösa barn efter explosionskatastrofen. Foto: IBL

Befolkningen drabbades hårt i Ludwigshafen. Foto: IBL

Johan Fenger Kong fortsätter: ”Jag uppskattade också arkivsidor från december 1918 och januari 1919 om Spartakistupproret i Berlin med huvudpersonerna Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, som min farfar kommenterade i brev från Sverige till sin son i Tyskland. En oerhörd händelse som pågick, där Liebknecht/Luxemburg försökte driva Tyskland in i kommuniststyre under Ryssland. Upproret drev Liebknecht och Luxemburg in i döden och Tyskland räddades undan kommunismen”.