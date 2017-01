Skrällen: Årets mest sålda bil är inte en Volvo

4. Volvo XC60 – 16 266 sålda bilar

XC60 fortsätter att leverera trots att den är 8 år gammal. Foto: Jonas Fröberg

XC60-modellen har ökat med 9,6 procent under året - och håller sin position bra. XC60, som är Volvos mellansuv under XC90 är ett riktigt lyckokast för bolaget Volvo Cars och är deras mest sålda modell globalt. Under 2017 kommer efterträdaren att presenteras - antagligen på Genèvesalongen i mars.