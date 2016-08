Skolor anmäler inte brott – kan avfärdas som mobbning

Under de två undersökta veckorna anmäldes totalt 176 brott som ska ha begåtts på skolor i Stockholms län. Foto: Jessica Gow/TT

Adam gömde Filips skolväska. Enligt anmälan till polisen fick det Filips morfar att bli “skogstokig”. Han tog hårt tag i Adams nacke och drog i hans armar. När Adam skulle hämta väskan skrek morfadern “försvinner något råkar du illa ut”.*

Enligt Adams pappa var Adam efteråt rädd att morfadern skulle komma tillbaka till skolan. Biträdande rektor ville avvakta och låta rektorn besluta om polisanmälan, men Adams pappa valde att själv anmäla.

Händelsen inträffade på en Lidingöskola i februari i år och beskrivs i den polisanmälan som gjordes.

SvD har tittat på polisanmälningar som inkommit under en två veckor lång period och där det i anmälan framgår att brottsplatsen är en skola i Stockholms län. Under tvåveckorsperioden i februari, anmäldes 176 brott. Vanligast var skadegörelse, där det kommit in 67 anmälningar, följt av stöld, 57 anmälningar.

I 15 fall anmäls att elever misshandlats, fem anmälningar rör olaga hot mot elever och i fyra är brottsrubriceringen ofredande. Elva av dessa sammanlagt 24 fall har anmälts av föräldrar, tio av skolan och i två fall framgår inte vem som anmält.

Anders Kassman, sociolog vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, har i sin forskning tittat på anmälningar som rör misshandel, olaga hot, ofredande och förolämpning på skolor i tio kommuner i Stockholms län mellan 2000 och 2010 där barn under 15 var misstänkta.

– Det har ökat under perioden vi undersökt, men är fortfarande inte jättemånga anmälningar, säger Anders Kassman.

Ökningen var koncentrerad till några av de undersökta kommunerna, något som enligt Anders Kassman tyder på att det är ökad anmälningsbenägenhet som ligger bakom snarare än att det sker fler brott på skolorna.

Vi vänder oss emot att brott i skolan kallas mobbning, när det egentligen handlar om misshandel

Enligt Anders Kassman anmäler skolor med sämre resultat, alltså där eleverna har lägre betyg, fler brott än andra skolor.

– Det skulle kunna antyda att det är större ordningsproblem på vissa skolor. Vi tror att det är en kombination, att vissa skolor har större problem och anmäler mer. Men samtidigt spelar också skillnad mellan olika kommuner in, att de har olika policys när det gäller att anmäla, säger Anders Kassman.

Begreppet mobbning gör att brott kan avfärdas som något annat och därför inte tas på allvar, menar Magnus Lindgren. Foto: Berit Roald/TT

Stiftelsen Tryggare Sverige granskade år 2012 skolors benägenhet att anmäla brott, och kom fram till att det varierade stort mellan skolor. Generalsekreterare Magnus Lindgren ser inga tecken på att situationen är annorlunda idag.

– Vi vänder oss emot att brott i skolan kallas mobbning, när det egentligen handlar om misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak, sexuella trakasserier etcetera. Det som händer i skolan tas inte riktigt på allvar.

Magnus Lindgren menar att begreppet mobbning bidrar till att brott inte tas på allvar.

– Därför kan skolorna göra som de vill. Vissa skolor anmäler den typ av brott som sker på skoltid, medan andra inte gör det för att de resonerar att det handlar om mobbning och inte brott.

SvD:s genomgång, där hälften av anmälningarna om misshandel, olaga hot och ofredande kom från föräldrar, pekar mot att likvärdigheten minskar när skolorna inte anmäler brott, menar Magnus Lindgren.

– Då handlar det om hur resursstark man är, hur väl integrerad i samhället man är. Det är ytterligare ett skäl till att det är skolorna som måste ha rutiner och strukturer för att hantera det som händer, säger Magnus Lindgren.

Under de två veckor SvD granskat anmälde 94 skolor minst ett brott. Flest anmälningar, elva stycken, kom från Elinsborgsskolan som är en skola i Spånga med elever i förskoleklass till och med årskurs sex. Rubriceringarna är fyra fall av skadegörelse, två fall av stöld och fyra fall av försök till stöld

Enligt rektor Suzanne Heikman Lundberg skedde i vintras en våg av inbrott och inbrottsförsök, där rutor krossades. Samtliga fall polisanmäldes, och sedan misstänkta gärningsmän kunde gripas har brottsligheten upphört. Skolan har ökat säkerheten genom galler för vissa fönster och hade under en period ökad bevakning under natten. Suzanne Heikman Lundberg menar att inbrotten påverkade stämningen på skolan trots att de skedde efter skoltid när varken elever eller personal var på plats.

– Det är klart att det känns integritetskränkande för alla som jobbar och också för eleverna, att man blir ledsen och känner att det är ett intrång. De elever och lärare som höll till i den utsatta lokalen kände sig lite deppiga och det hade vi samtal kring och skötte internt, säger Suzanne Heikman Lundberg.