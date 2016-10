Så pratar träden med varandra

”Jag gillar de träd som är naturliga på den plats de växer. När jag är i norra Sverige är fjällgranar min favorit och hemma i Tyskland är det bokar”, säger Peter Wohlleben. Foto: Lars Pehrson

– I 25 år har jag hållit i guidade turer i min skog i Tyskland där jag berättat om träden. När jag har använt tekniska termer får jag alltid frågan vad jag menar. I stället har jag fått hitta andra sätt att beskriva träden så att människor kan förstå dem på ett känslomässigt plan, förklarar Peter Wohlleben när han är i Sverige i några dagar för att tala om sin bok.

I boken ”Trädens hemliga liv” förklarar den tyske skogvaktaren Peter Wohlleben olika forskningsresultat om träd med ord som vanligtvis används för att beskriva människor och djur. Träden känner smärta, luktar, hör, smakar, minns, kommunicerar, är sociala, ammar och uppfostrar sina barn.

– Jag vill inte att människor ska gå miste om att se och förstå de här fantastiska varelserna, så i stället för att rada upp biokemiska fakta om träds näringsöver föring så berättar jag att moderträd ammar sina barn. Det sker genom att de pumpar över sockerlösning via rötterna, säger Peter Wohlleben.

Det var hans fru som tyckte att han skulle skriva ner några sidor med trädfakta att dela ut till besökarna efter de guidade turerna i skogen. När han väl började skriva under en semester – här i Sverige – växte antalet sidor och blev till en bok. Den har legat etta på topplistan för facklitteratur två år i rad i Tyskland och sålts i 400 000 exemplar. Nu ges den ut på ytterligare 29 olika språk. En framgång Peter Wohlleben inte hade väntat sig.

– Kanske bekräftar den forskning jag beskriver i boken något av det som människor själva har känt i sin relation till naturen eller till ett särskilt träd, att det handlar om levande varelser. De senaste 200 åren, ända sedan upplysningstiden, har vi sett på naturen som något mekaniskt som producerar råvaror åt oss, säger Peter Wohlleben och berättar att längre tillbaka ansågs naturen vara mer ”mänsklig”.

– I Tyskland finns exempelvis tusen år gamla domar där skalbaggar har dömts till att lämna vetet de åt på inom tre dagar, säger Peter Wohlleben.

Forskare har kommit fram till att träd i en skog bildar ett sammanhängande system som fungerar som en superorganism, alltså något i stil med en myrstack fast i större skala. Träden samarbetar, utbyter näringsämnen och hjälper varandra i nödsituationer. I orörda bokskogar utjämnar träden styrkor och svagheter sinsemellan via rötterna. De träd som producerar mycket sockerlösning ger till de som har det sämre, en omfördelning som Peter Wohlleben liknar vid vårt socialbidragssytem.

Träden kan även kommunicera med varandra bland annat med hjälp av rötterna, skriver han i sin bok. Ett träds rötter kan genom att koppla ihop sig med svampar bli del av ett underjordiskt nätverk, ett slags ”wood wide web” som kan binda ihop hela skogar i en tät väv. Genom dessa kan träden skicka budskap och varna andra träd för exempelvis insektsangrepp eller torka.

– Det kan ta flera sekunder, upp till en hel minut, att skicka meddelandet en enda centimeter. Träd är väldigt långsamma, men de har också tid eftersom de kan leva mycket länge.

Träd växer också långsamt när de växer upp i en naturlig skog. Eftersom de högsta trädens kronor bildar ett tätt tak som tar upp nästan allt ljus finns det mycket lite kvar, bara tre procent av solljuset, åt träden under. Det förklarar Peter Wholleben som en kärv uppfostringsmetod som moderträden utövar för sina trädbarns bästa. Det lilla ljuset räcker precis till att överleva, men knappt till att växa.

Forskning har visat att det här långsamma tillväxtsättet på miniminivå, som kan pågå under trädets första hundra år i livet, är en viktig förutsättning för att trädet ska kunna uppnå en hög ålder. Eftersom trädet växer så långsamt blir vedcellerna mycket små vilket gör trädet motståndskraftigt mot allt från stormar till svampangrepp, förklarar Wohlleben i sin bok.

– I Tyskland har vi inte längre några urskogar kvar, som ni har här i Sverige. Det längsta en skog har stått orörd i mitt hemland är 150 år. Det är en kort tid med tanke på att det tar omkring 500 år för en skog att återhämta sig, säger Peter Wohlleben och påpekar att äldre skogar dessutom utför bättre ekosystemtjänster åt oss, än nyare, planterade skogar.

Vad är en ekosystemtjänst? Ekosystemtjänster är den mångfald av tjänster som naturens olika levande ekosystem och dess organismer förser människan med, helt gratis. Det kan vara i form av produktion av syre, mat, rent vatten, reglera klimatet, förhindra översvämning och jorderosion.

Källa: Stockholm resilience centre, Stockholms universitet

Av allt han läst, lärt sig och upplevt om och i skogen är det en upptäckt han varit med om som överraskat honom mest. Det han trodde var några mossövervuxna stenar i skogen han arbetar i, visade sig i stället vara resterna av en stor stubbe som höggs ner för omkring 400 år sedan.

– Det fantastiska var att den fortfarande var vid liv! Träden runtomkring hade hållit den vid liv genom att pumpa över näring via rötterna. Jag hade trott att träden konkurrerar med varandra, ”survival of the fittest” och allt det där, men i stället är det viktigt för träden att bevara skogen som en skog. Det ökar chanserna att de själva överlever.

Redan när Peter Wohlleben var sex år ville han arbeta med att skydda naturen. När han blev äldre valde han därför att utbilda sig till skogvaktare.

– Men det visade sig att yrket gick ut på att slakta skogen. Jag insåg att träd är så mycket mer än att bara hugga ner dem och sälja virket, säger Peter Wohlleben som ville arbeta på ett mer ekologiskt hållbart sätt.

Han sa upp sig från sin tjänst men fortsatte att arbeta i samma skog, nu i stället direkt anställd av kommunen Hümmel, den by som äger skogen. De senaste 20 åren har skogsavverkningsmaskiner varit bannlysta och i stället för kalhyggen skördar man enstaka träd som forslas ut ur skogen med hjälp av hästar. Något som är mer lönsamt, både ekonomiskt och ekologiskt, hävdar Peter Wohlleben.

– När skogen fortfarande sköttes med maskiner var det bara jag som arbetade där och byn förlorade pengar på skogen varje år. I dag, när vi är sju anställda, tjänar byn i stället pengar, säger Peter Wohlleben.

Han förklarar det med att de träd de väljer ut för avverkning är av bättre kvalitet än planterad skog och de kan välja att avverka när marknadspriset är högt. Dessutom tjänar man även pengar på att ta emot turister, ge guidade turer och på att sälja ”levande gravstenar” där människor kan välja ut ett bokträd i en särskild del av skogen att begravas vid, något han själv har gjort.

Peter Wohlleben hoppas att hans bok kan bidra till en förändring av människans syn på träd.

– Träd är inte bara en resurs som ger oss virke eller utför viktiga ekosystemtjänster åt oss som att producera syre eller rena vår luft. Vi ser inte på en elefant på det sättet – ”vad tjänar vi på det här djuret?” – utan vi reser till Afrika bara för att få se dem. Jag önskar att människor, när de lär sig mer om träd och vad som pågår under barken på dem, får en annan förståelse för dem.