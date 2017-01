Skippar frukost och lunch – är det bra?

Jag har i många år låtit bli att äta frukost och lunch eftersom jag inte haft någon matlust förrän vid två, tre på eftermiddagen. Vad säger vetenskapen om detta, som jag förstått kallas periodisk fasta?

-gunnar

Foto: Matthew Mead/AP

Det finns en hel del ny intressant forskning som talar för att det går alldeles utmärkt, och till och med är hälsosamt, att äta som du gör, under förutsättning att du äter varierat och får i dig de näringsämnen kroppen behöver. En av världens mest citerade forskare på området, Mark Mattson vid National instittute on ageing i Usa praktiserar sedan mer än 25 år 16:8 dvs att han äter all mat under åtta av dygnets timmar. Han brukar börja äta tidig eftermiddag.