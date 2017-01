Skellefteå bäst i norr

Skellefteås Joakim Lindström avgjorde straffläggningen mot Luleå. Arkivbild. Foto: Emil Langvad/TT

Efter straffsegern i det fjärde och sista grundseriemötet med Luleå, 4–3, kan laget från Västerbotten titulera sig bäst i norr.

– Det här är något att bygga på, sade Joakim Lindström.

Matcherna mellan Luleå och Skellefteå i SHL-ishockeyn har derbykaraktär.

Nu har supportrarna skrikit färdigt för i vinter – om inte lagen möts i slutspelet.

Precis som i tabellen var Skellefteå steget före i de inbördes mötena med tre segrar mot en, varav två på straffar.

Joakim Lindström avgjorde torsdagens möte efter en mållös förlängning.

– De sista veckorna har vi haft ett helt annat go än tidigare. Vi kommer igen, vi ger oss aldrig, sade han till C More.

Bud Holloway gav Skellefteå ledningen men Luleå, som var det bättre laget vände till 2–1 tack vare Einar Emanuelsson och Ilari Melart.

Sedan svängde det igen. Sebastian Aho och Jimmie Ericsson ordnade 3–2 för Skellefteå innan Isac Lundeström kvitterade.

– Det är klart att det känns surt. Över 60 minuter gör vi en bra match men vi börjar strula till det och det är små marginaler som avgör, sade Luleås tränare Stefan Nilsson.