Skatteverkschefer mörkade skandal

Ingemar Hansson, Helena Dyrssen och Frank Belfrage hörde under Alliansregeringens tid vid makten 2006–2014 till de allra högsta politiskt tillsatta tjänstemännen under ministrarna.

Hansson var statssekreterare på finansdepartementet under Anders Borg (M), Dyrssen hade samma titel på statsrådsberedningen under Fredrik Reinfeldt (M) och Belfrage hade motsvarande ställning – kabinettssekreterare – på utrikedepartementet under Carl Bildt (M).