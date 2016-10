Det har dessutom blivit klart att Emory Cohen ("The place beyond the pines") ska göra rollen som bandmedlemmen Varg Vikernes, som knivmördade Mayhems sångare och gitarrist Øystein "Euronymous" Aarseth 1993.

Den amerikanska artisten Sky Ferreira har också fått en roll i filmen.

Sedan tidigare är det klart att Rory Culkin ("Scream 4") kommer att göra rollen som Euronymous i filmen som bygger på den sanna historien om Mayhem.