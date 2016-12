Skänker royalties till politikers minne

Singeln är en cover på bandets gamla hit "You can't always get what you want", och låten har spelats in av en grupp brittiska parlamentsledamöter tillsammans med bland andra Ricky Wilson, frontman i bandet Kaiser Chiefs.

Alla intäkter från försäljningen ska gå till Jo Cox minnesfond, och nu har även upphovsmännen Jagger och Richards meddelat att de avstår sin del av pengarna som tillfaller låtskrivarna.

Labourpolitikern Jo Cox sköts på öppen gata i somras, en vecka före folkomröstningen om ett brittiskt EU-utträde. Den brittiske högerextremisten Thomas Mair döms i november till livstids fängelse för mordet.