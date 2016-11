Skåne kräver respit för flyktingar

Flyktingarna kan få tillbringa julen i sovsalar om inte Migrationsverket går med på att låta kommunplacerade flyktingar dröja kvar på asylboenden.

Företrädare för Skånes 33 kommuner, länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen samlas under onsdagen för ett möte i Malmö. Tanken var från början att kommunerna under mötet skulle tipsa varandra om hur de ska kunna ordna bostäder åt 2 800 flyktingar under 2016.

På grund av den svåra bostadssituationen kommer deltagarna nu också försöka förmå Migrationsverket att fördröja flyktingströmmarna från asylboende till egna bostäder, skriver Sydsvenskan.

– Det har varit bostadsbrist i Skåne i flera år. Det har varit tufft att ordna flyktingbostäder i år. Det blir ännu tuffare under 2017, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på länsstyrelsen, till tidningen.