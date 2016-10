Skandalklänningarna vi minns

Carroll Baker 1964

Foto: IBL

”I've tried just acting, but sex sells at the box office” sa skådespelerskan Carrol Baker som bar denna Pierre Balmain-klänning till både den amerikanska och brittiska premiären av hennes film The Carpetbaggers 1964 (!). Det sägs att fansen som samlats utanför biograferna nästan stormade röda mattan när de såg henne.