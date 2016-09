Skandalen kan leda till stora konsekvenser för KI

Foto: Maja Suslin/TT

– Det är ingen tvekan att det här kommer att uppmärksammas av internationella studenter och vara en utmaning för Karolinska, säger Baty i telefon till TT.

Ett av huvudskälen till att Karolinska rankats så högt har varit just kvalitén på deras vetenskapliga publikationer.

Han arbetar från Storbritannien som redaktör för Times Higher Education World University Rankings (THE). Sedan 2004 gör man årligen en topplista över världens mest framstående universitet.

Annons X

På den senaste var just Karolinska institutet rankat 28:a och därmed ett av de allra främsta i hela Europa.

– Det här fallet har följts över hela världen och är chockerande och väldigt olyckligt. Ett av huvudskälen till att Karolinska rankats så högt har varit just kvalitén på deras vetenskapliga publikationer. Det är välkänt för just sin forskning, särskilt inom just medicin, säger Baty.

Foto: Lorenzo Galassi/AP

Vad får sådana här skandaler för betydelse för framtida rankning?

– I vårt jobb gör vi bland annat en undersökning om olika universitets anseenden. Teoretiskt sett svarar de tillfrågade kring hur framstående universiteten varit inom olika områden och omdömen ges utifrån vetenskapliga publikationer, inte tidningsrubriker. Men självklart har en sådan här skandal potentialen att skaka om enskilda personers förtroende för forskning från ett specifikt universitet.

Men de som framförallt kan påverkas, menar Pilh Baty är de som i sin tur är tänkta att använda Times Higher Education ranking, det vill säga internationella forskare och gäststudenter som funderar på var de vill verka i framtiden.

– De tittar inte bara på rankning utan följer även sociala medier och granskar olika universitet. Jag kan bara spekulera, men om de gör sin research och googlar Karolinska så kommer det vara många besvärliga rubriker, säger Baty.

Om ett par veckor kommer årets rankningslista att publiceras. Phil Baty kan av naturliga skäl inte avslöja något om Sveriges eller KI:s placeringar. Han påpekar dock att den kommer att vara "väldigt intressant för svensk del".